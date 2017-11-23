«Рай» Кончаловского номинирован на премию «Слово» им. В. Черных

Картина «Рай
» Андрея Кончаловского
и Елены Киселевой
номинирована на сценарную премию «Слово» им. В. Черных за «Лучший сценарий полнометражного фильма».
Алексей Мизгирев
(«Дуэлянт
») и Иван Твердовский
(«Зоология
») составили конкуренцию фильму Кончаловского.
Антон Бильжо
, Евгений Керов
, Людмила Круглова
(«Рыба-мечта
») соревнуются с Алексеем Красовским
(«Коллектор
») и Анастасией Пальчиковой
(«Ее звали Маму») в номинации «Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме».
Картины «Полицейский с Рублевки
» Ильи Куликова
, «Пьяная фирма
» Григория Константинопольского
и «Таинственная страсть
» Елены Райской
попали в номинацию «Лучший сценарий телевизионного фильма».
«Коробка
» (Эдуард Бордуков
), «Хороший мальчик
» (Михаил Местецкий
, Роман Кантор
, Оксана Карас
), а также «СуперБобровы
» (Михаил Местецкий
, Алексей Казаков
, Виталий Шляппо
, Алексей Троцюк
) номинированы на премию «Лучший сценарий семейного фильма».
Лучшие дипломные сценарии подготовили Головченко Серафима
(«Чупакабра»), Кузнецова Арина
(«Сын Надежды») и Реимбердиева Мария
(«Длительные свидания»).
Председателем жюри в этом году стал режиссёр, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко
. Судьями на конкурсе работ также были сценарист Олег Маловичко
, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан
, режиссёр Николай Хомерики
, кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин
, а также актриса Юлия Хлынина
.
IV церемония награждения состоится 27 ноября в Гоголь-центре. Премия организована при поддержке Министерства культуры.
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