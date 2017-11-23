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«Рай» Кончаловского номинирован на премию «Слово» им. В. Черных

23 ноября
2017 год

Новости кино >>
23 ноября 2017
Картина «Рай» Андрея Кончаловского и Елены Киселевой номинирована на сценарную премию «Слово» им. В. Черных за «Лучший сценарий полнометражного фильма».

Алексей МизгиревДуэлянт») и Иван ТвердовскийЗоология») составили конкуренцию фильму Кончаловского.

«Рай» Кончаловского номинирован на премию «Слово» им. В. Черных

Антон Бильжо, Евгений Керов, Людмила КругловаРыба-мечта») соревнуются с Алексеем КрасовскимКоллектор») и Анастасией Пальчиковой («Ее звали Маму») в номинации «Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме».

Картины «Полицейский с Рублевки» Ильи Куликова, «Пьяная фирма» Григория Константинопольского и «Таинственная страсть» Елены Райской попали в номинацию «Лучший сценарий телевизионного фильма».

«Коробка» (Эдуард Бордуков), «Хороший мальчик» (Михаил Местецкий, Роман Кантор, Оксана Карас), а также «СуперБобровы» (Михаил Местецкий, Алексей Казаков, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк) номинированы на премию «Лучший сценарий семейного фильма».

Лучшие дипломные сценарии подготовили Головченко Серафима («Чупакабра»), Кузнецова Арина («Сын Надежды») и Реимбердиева Мария («Длительные свидания»).

Председателем жюри в этом году стал режиссёр, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко. Судьями на конкурсе работ также были сценарист Олег Маловичко, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, режиссёр Николай Хомерики, кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин, а также актриса Юлия Хлынина.

IV церемония награждения состоится 27 ноября в Гоголь-центре. Премия организована при поддержке Министерства культуры.
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фильмы
ДуэлянтЗоологияКоллекторКоробкаПолицейский с РублёвкиПьяная фирмаРайРыба-мечтаСуперБобровыТаинственная страстьХороший мальчик

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