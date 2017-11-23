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Александр Яценко получил «Азиатский Оскар» за роль в фильме «Аритмия»

23 ноября
2017 год

Новости кино >>
23 ноября 2017
Александр Яценко удостоен «Гран-при» международной премии Asia Pacific Screen Awards. Награду актер получил за роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия».

«Эта очень большая и престижная награда присуждается жюри за исключительный талант и вклад в кино», – цитирует компания СТВ ведущую церемонии вручения премий, состоявшейся сегодня в Брисбене.

Александр Яценко получил «Азиатский Оскар» за роль в фильме «Аритмия»

Кроме того, Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь» получил награду «За достижения в режиссерском мастерстве». Петр Духовской и Тимофей Лобов отмечены премией «За достижения в операторском искусстве» за картину «Мешок без дна».

Лучшим художественным фильмом признан фильм Sweet Country Уорвика Торнтона.

Международное жюри APSA в этом году возглавил австралийский монтажер Джилл Билкок. В состав жюри также вошли филиппинский писатель и режиссер Адольфо Аликс младший, китайская актриса Хе Сайфей и казахский писатель, режиссер и оператор Адильхан Ержанов.

Фильм «Аритмия» вышел в российский прокат 12 октября. Главные роли исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Картина отмечена наградами 28-ого Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» («Гран-При», «Лучшая мужская роль», «Приз зрительских симпатий»). Яценко уже был признан исполнителем лучшей мужской роли на 53-м Международном кинофестивале в Чикаго.

В центре сюжета история Олега – талантливого врача скорой помощи, который забывает о своей семье, спасая других людей. Он мчится от пациента к пациенту, ведь знает, что его приезд может изменить всё. Олег считает, что все вокруг может подождать: семья, карьера, своя жизнь…Пока он спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод. Тем временем в больнице появляется новый начальник, который печётся только о статистике и правилах, и рвения Олега он едва ли стремится понять.
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персоны
Петр ДуховскойАндрей ЗвягинцевТимофей ЛобовБорис Хлебников
фильмы
АритмияМешок без днаНелюбовь

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