Александр Яценко получил «Азиатский Оскар» за роль в фильме «Аритмия»

Александр Яценко удостоен «Гран-при» международной премии Asia Pacific Screen Awards. Награду актер получил за роль в фильме Бориса Хлебникова
«Аритмия
».
«Эта очень большая и престижная награда присуждается жюри за исключительный талант и вклад в кино
», – цитирует компания СТВ
ведущую церемонии вручения премий, состоявшейся сегодня в Брисбене.
Кроме того, Андрей Звягинцев
за фильм «Нелюбовь
» получил награду «За достижения в режиссерском мастерстве». Петр Духовской
и Тимофей Лобов
отмечены премией «За достижения в операторском искусстве» за картину «Мешок без дна
».
Лучшим художественным фильмом признан фильм Sweet Country Уорвика Торнтона
.
Международное жюри APSA в этом году возглавил австралийский монтажер Джилл Билкок
. В состав жюри также вошли филиппинский писатель и режиссер Адольфо Аликс младший
, китайская актриса Хе Сайфей
и казахский писатель, режиссер и оператор Адильхан Ержанов
.
Фильм «Аритмия» вышел в российский прокат 12 октября. Главные роли исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Картина отмечена наградами 28-ого Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» («Гран-При», «Лучшая мужская роль», «Приз зрительских симпатий»). Яценко уже был признан исполнителем лучшей мужской роли на 53-м Международном кинофестивале в Чикаго.
В центре сюжета история Олега – талантливого врача скорой помощи, который забывает о своей семье, спасая других людей. Он мчится от пациента к пациенту, ведь знает, что его приезд может изменить всё. Олег считает, что все вокруг может подождать: семья, карьера, своя жизнь…Пока он спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод. Тем временем в больнице появляется новый начальник, который печётся только о статистике и правилах, и рвения Олега он едва ли стремится понять.
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