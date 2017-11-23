Ушел из жизни актер Николай Годовиков

Актер Николай Годовиков
скончался в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на директор артиста Вячеслава Смородинова
.
«Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома. У него был рак
», – приводит слова директора агентство.
Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. В 1966 году состоялся его дебют – роль беспризорника в «Республике ШКИД
». Наибольшую известность ему принесла роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни
» Владимира Мотыля
.
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