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Ушел из жизни актер Николай Годовиков

23 ноября
2017 год

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23 ноября 2017
Актер Николай Годовиков скончался в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директор артиста Вячеслава Смородинова.

«Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома. У него был рак», – приводит слова директора агентство.

Ушел из жизни актер Николай Годовиков

Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. В 1966 году состоялся его дебют – роль беспризорника в «Республике ШКИД». Наибольшую известность ему принесла роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля.
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