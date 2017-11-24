Андрей Чадов наденет мундир судебного пристава

Телеканал НТВ начал съёмки сериала «Приставы» с Андреем Чадовым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба канала.
Картина расскажет о работе сотрудников службы судебных приставов. По сюжету главный герой Егор Грачев прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко, в обход инструкций, помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. При этом у Грачева постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции, и не только из-за рабочих моментов: начальник отдела влюблен в ту же девушку, что и главный герой.
фото: пресс-служба НТВ
«Меня сразу привлекла необычная история. Интересно представить себя на месте людей, которых никто не любит – заглянуть за кулисы жизни судебных приставов. Мой персонаж немного отличается от большинства своих коллег, но при этом все-равно является частью системы», – цитирует пресс-служба Чадова.
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