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Жан Рено впервые снимется в испанском кино

24 ноября
2017 год

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24 ноября 2017
Жан Рено присоединился к актерскому составу фантастического триллера Марты Морено Кабреры и Пабло Арагуэса «1200 душ». Об этом сообщает издание Variety.

Компанию Рено на съемках составит шведская актриса Ингрид Гарсия Юнссон, получившая премию «Гойя» за лучший женский актёрский дебют в фильме Beautiful Youth.

Жан Рено впервые снимется в испанском кино
фото: Geisler-Fotop, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Картина расскажет о молодой женщине Карле, которая возвращается в маленький городок у подножия Пиренейских гор, чтобы рассеять прах почившей матери. Однако ей придется противостоять насилию, смертям и некоторым сверхъестественным вещам.

По словам Кабреры, это фильм о «девушке, которая ищет свои корни». «Фоном в «1200 душах» служит история беженцев времен гражданской войны 1930-х годов в Испании, которая является отражением конфликтов беженцев сегодня», – цитирует ее издание.

Рено сыграет француза Жака – отшельника, который знает больше, чем кажется, и который станет единственным жителем города, который поддержит Карлу в ее попытках добраться до сути событий.

Производство картины планируется начать летом 2018 года.
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