«Смерть Сталина» лидирует на Премии британского независимого кино

Драматическая сатира Армандо Иануччи
«Смерть Сталина
» удостоена трех номинаций Премии британского независимого кино. Об этом сообщает издание Deadline
.
Картина признана победителем в номинациях «Лучший актерский состав» за работу Сары Кроу
, «Лучшая работа художника-постановщика» – Кристина Казали
и «Лучший грим и прически» – Николь Стаффорд
.
Фильм Иануччи – это, по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.
Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко
, Стив Бушеми
и Джейсон Айзекс
. В мировой прокат комедия вышла 15 сентября. На российских экранах ее можно будет увидеть с 25 января.
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