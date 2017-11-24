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«Меланхолия» возглавила список самых неоднозначных фильмов

24 ноября
2017 год

Новости кино >>
24 ноября 2017
«Меланхолия» Ларса фон Триера возглавила список фильмов, которые максимально разделили мнения кинокритиков. Топ-50 самых неоднозначных картин составило издание Gizmodo UK.

«Меланхолия» возглавила список самых неоднозначных фильмов

Для работы над рейтингом использовались данные агрегатора Metacritic.

«Мы скачали настолько большой объем данных Metacritic о фильмах, насколько это было возможно – 9516 фильмов…. с более 190 000 отзывов, по крайней мере, 842 названных критиков», – говорится в сообщении издания.

За «Меланхолией» следует «Советник» Ридли Скотта, а замыкает тройку «лидеров» «Город грехов». В список также попали «Волк с Уолл-стрит», «Убить Билла» и «Звёздные войны, эпизод III: Месть ситхов».

«Меланхолия» была представлена в восьми номинациях Европейской киноакадемии EFA и получила три статуэтки: за лучший фильм, лучшего оператора и лучшего художника-постановщика.
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персоны
Ридли СкоттЛарс фон Триер
фильмы
БёрдменВолк с Уолл-стритГород греховЗвёздные войны, эпизод III: Месть ситховМама!МеланхолияСоветникУбить Билла, часть 1

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