«Меланхолия» возглавила список самых неоднозначных фильмов

«Меланхолия
» Ларса фон Триера
возглавила список фильмов, которые максимально разделили мнения кинокритиков. Топ-50 самых неоднозначных картин составило издание Gizmodo UK
.
Для работы над рейтингом использовались данные агрегатора Metacritic.
«Мы скачали настолько большой объем данных Metacritic о фильмах, насколько это было возможно – 9516 фильмов…. с более 190 000 отзывов, по крайней мере, 842 названных критиков
», – говорится в сообщении издания.
За «Меланхолией» следует «Советник
» Ридли Скотта
, а замыкает тройку «лидеров» «Город грехов
». В список также попали «Волк с Уолл-стрит
», «Убить Билла
» и «Звёздные войны, эпизод III: Месть ситхов
».
«Меланхолия» была представлена в восьми номинациях Европейской киноакадемии EFA и получила три статуэтки: за лучший фильм, лучшего оператора и лучшего художника-постановщика.
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