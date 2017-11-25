Создатель «Рейда» Гарет Эванс поставит гангстерский сериал

Кабельный канал Cinemax и британская телесеть Sky Atlantic наняли создателя дилогии «Рейд» Гарета Эванса
для постановки сериала под рабочим названием «Банды Лондона»
(Gangs of London), сообщает Deadline.
Многосерийная гангстерская драма поведает зрителям о том, как пара-тройка преступных группировок схлестнулась за власть над современным Лондоном, а не викторианским, как могло показаться из-за названия, вызывающего определённые ассоциации с фильмом Мартина Скорсезе
. Началом войне банд послужит убийство короля преступного мира британской столицы.
Эванс не только поставит сериал, но и напишет к нему сценарий совместно с оператором «Рейдов» Мэттом Флэннери
, Питером Берри
, Джо Муртой
и Клэр Уилсон
. Продюсерская команда состоит из Томаса Бенски
, Лукаса Очоа
, Джейн Фезерстоун
и Анны Фегюсон
. Премьеру следует ожидать в 2019 году.
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