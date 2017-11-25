Съёмки «Гамбита» запланированы на ближайший февраль

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Новости кино
Биографическая лента Мэтью Хейнемана расскажет о военной журналистке Мэри Колвин.
Лайфстайл
Актриса утверждает, что усмирила свой пыл.
Фестивальная колонка
Итоги фестиваля короткометражного кино
Дозорные
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Новости кино
Новости кино
Режиссёр возьмётся за постановку «Банд Лондона» для кабельного канала Cinemax.
Ролики фильмов
Невероятное - возможно. Юная Мег Мурри путешествует сквозь пространство и время, чтобы найти отца.
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Ролики фильмов
Ура! Мистер Исключительный и его родственники возвращаются!
Дозорные
Рецензии на фильмы
Майкл Фассбендер в слабом триллере по Ю Несбё
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