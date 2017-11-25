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Съёмки «Гамбита» запланированы на ближайший февраль

25 ноября
2017 год

Новости кино >>
25 ноября 2017
Гор Вербински приступит к съёмкам «Гамбита» в феврале будущего года.

Съёмки «Гамбита» запланированы на ближайший февраль

Согласно Omega Underground, основной локацией послужит Новый Орлеан.

Заглавного героя сыграет Ченнинг Татум, в качестве его возлюбленной Беллы Донны Будро предстанет Лиззи Каплан. Других подробностей о кинокомиксе нет.

В прокат «Гамбит» выйдет 14 февраля 2019 года.
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