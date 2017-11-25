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Том Холландер присоединился к Розамунд Пайк в «Частной войне»

25 ноября
2017 год

Новости кино >>
25 ноября 2017
Том Холландер присоединился к команде биографической ленты Мэтью Хейнемана «Частная война», посвящённой военной журналистке Мэри Колвин.

Розамунд Пайк / Мэри Колвин

Как сообщает Empire, главную роль исполнит Розамунд Пайк. Основой для картины послужит статья Мэри Бреннер «Частная война Мэри Колвин», опубликованная в 2012 году в Vanity Fair, которую для кино адаптирует Араш Амель.

Зритель узнает о том, как Колвин путешествовала от одной горячей точки к другой (Чечня, Косово, Сьерра-Леоне, Зимбабва). В Шри-Ланке в 2001-м она потеряла левый глаз, но не перестала работать, что, в результате, закончилось для неё печально: в феврале 2012 года репортёрша погибла в Сирии.

Роль Холландера пока не раскрывается. Актёр составит компанию Пайк и Джейми Дорнану. Съёмки начались в Японии на этой неделе.
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