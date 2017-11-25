Том Холландер присоединился к Розамунд Пайк в «Частной войне»

Том Холландер
присоединился к команде биографической ленты Мэтью Хейнемана «Частная война»
, посвящённой военной журналистке Мэри Колвин
.
Как сообщает Empire, главную роль исполнит Розамунд Пайк
. Основой для картины послужит статья Мэри Бреннер «Частная война Мэри Колвин»
, опубликованная в 2012 году в Vanity Fair, которую для кино адаптирует Араш Амель
.
Зритель узнает о том, как Колвин путешествовала от одной горячей точки к другой (Чечня, Косово, Сьерра-Леоне, Зимбабва). В Шри-Ланке в 2001-м она потеряла левый глаз, но не перестала работать, что, в результате, закончилось для неё печально: в феврале 2012 года репортёрша погибла в Сирии.
Роль Холландера пока не раскрывается. Актёр составит компанию Пайк и Джейми Дорнану
. Съёмки начались в Японии на этой неделе.
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