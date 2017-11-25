В Санкт-Петербурге подвёл итоги XVI международный кинофестиваль «Начало»

В Санкт-Петербургском киноцентре «Ленфильм» завершился XVI международный кинофестиваль «Начало», в котором приняло участие около ста фильмов. В конкурсе полного метра за главный приз боролись восемь картин из восьми стран, в конкурсе короткого метра — 13 фильмов. Гран-при завоевала «Безбожница» болгарского режиссёра Ралицы Петровой, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: Пресс-служба фестиваля «Начало»
Торжественная церемония началась с вручения дипломов за короткометражные работы. Их получили «Стрела» Евгения Никитина, «Незваная гостья» Натальи Бартевой, «В объятиях моря» Дмитрия Моисеева и «Новенький» Марии Соповой. Лучшим фильмом данного конкурса профессиональное жюри признало картину Даниэлы Рыбакьян «Ася».
«Приз зрительских симпатий» достался «Язычникам» Валерии Сурковой. Специальный почётный приз жюри «За ярко выраженную авторскую интонацию» завоевала лента румынского режиссёра Богдана Мирица «Собаки». Французской актрисе Летиции Дош вручили специальный приз жюри за исполнение главной женской роли в картине Леонор Серай «Молодая женщина». Премией за режиссуру отмечен фильм финна Юкки Хилтунена «Закон земли». Приз «За стремление к исторической правде» получила «Золотая пятёрка» режиссёра из Македонии Горана Тренчовски.
Председателем жюри полного метра в этом году выступил Александр Прошкин. В оценке работ ему помогли режиссёр, актёр и художник Александр Адабашьян, фестивальный продюсер Сергей Новожилов, директор Мюнхенской киношколы Хайнер Штадлер, латвийский режиссёр Ренарс Вимба и главный редактор интернет-портала ПрофиСинема Нина Ромодановская. Жюри короткого метра возглавлял режиссёр Игорь Масленников.
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