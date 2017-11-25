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Российский кинорынок начнется с «Праздничного переполоха»

25 ноября
2017 год

Новости кино >>
25 ноября 2017
Российский кинорынок, 104-й по счету, начинает пройдет в Москве с 27 по 30 ноября. Это ключевое мероприятие для индустрии отечественного кинопоказа. Именно здесь представители кинотеатров со всей России смотрят и выбирают фильмы, которые в ближайшие месяцы смогут увидеть зрители со всех городов.

Российский кинорынок начнется с «Праздничного переполоха»

Нынешний кинорынок начнется вечером 26 ноября с показа французской комедии «Праздничный переполох» от режиссеров популярного фильма «1+1». В местном прокате картина уже успела получить внушительные кассовые сборы, а на российских экранах фильм появится 1 января. В прокат его выпускает компания Capella Film.

Уже с понедельника гостей и участников кинорынка ждут большие блоки презентаций фильмов – как независимых компаний (таких, как «Экспонента», «Люксор», «Парадиз», Megogo, «Вольга», Russian World Vision), так и мейджоров (российского Universal и WDSSPR, занимающейся в России прокатом фильмов Walt Disney и Sony Puctures). Свои релизы на ближайшие месяцы представят также компании «Наше кино», «Централ Партнершип», «Каропрокат».

Не обойдется и без показов фильмов разных жанров. Так, «Ракета Релизинг» продемонстрирует немецкую комедию «Четверо против банка» с Тилем Швайгером, Russian World Vision покажет берлинский хит «Вечеринка» Салли Поттер с Киллианом Мерфи, Кристин Скотт Томас и Тимоти Споллом, снимал его, кстати, российский оператор Алексей Родионов, постоянно работающий с Поттер. Компания «Базелевс» в завершении кинорынка покажет свои «Елки новые», креативным продюсером которых выступил Жора Крыжовников. Также участники кинорынка смогут посетить премьеру трагикомедии «Карп отмороженный» Владимира Котта с Мариной Нееловой, Евгением Мироновым и Алисой Фрейндлих в главных ролях. Фильм получил приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля.

Помимо показов на кинорынке по традиции будет обширная деловая программа. Так, кинотеатрам расскажут о новых технологиях обеспечения кинопоказа и рекламных решениях, позволяющих привлечь в кинотеатры большую аудиторию. Российский кинорынок продлится до 30 ноября.
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КиноиндустрияРоссийские фильмы
персоны
Владимир КоттЖора КрыжовниковКиллиан МёрфиЕвгений МироновМарина НеёловаАлексей РодионовКристин Скотт ТомасТимоти СполлАлиса ФрейндлихТиль Швайгер
фильмы
1+1ВечеринкаЁлки новыеКарп отмороженныйПраздничный переполохЧетверо против банка

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