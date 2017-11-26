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Новости кино Москвичам перед Новым Годом покажут индийское кино В сети кинотеатров «КАРО» с 16 по 24 декабря пройдёт фестиваль Bollywood Film Festival.

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Лайфстайл Евгений Кулаков и его жена рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов Тайны любящих родителей

Лайфстайл Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я

Фестивальная колонка Potential Fest: Народ выбирает Гошу Куценко Итоги фестиваля короткометражного кино

Дозорные «Викинги» приходят в твой город Выиграй билеты в кинотеатр «КАРО» Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Самары или Сургута.

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