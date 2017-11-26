Москвичам перед Новым Годом покажут индийское кино

фото: Пресс-служба фестиваля Bollywood Film Festival
Как сообщает пресс-служба смотра, Bollywood Film Festival откроется в московском киноцентре «Октябрь» 16 декабря драмой Рави Удьявара «Мама».
В программу смотра также вошли комедии «Беззаботные» и «Жизнь не может быть скучной!», мелодрамы «Пока я жив», «Настоящий индийский роман», «Он и она» и «Конфетка из Барели», боевик «Жил-был тигр» и мюзикл «Рам и Лила». Картины будут показаны в сети кинотеатров «КАРО» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Казани, Сургуте и Екатеринбурге.
фото: Пресс-служба фестиваля Bollywood Film Festival
На открытие фестиваля приедут актёр Ритик Рошан и продюсер Бони Капур. Фильм открытия представит актриса Шридеви.
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