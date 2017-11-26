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Москвичам перед Новым Годом покажут индийское кино

26 ноября
2017 год

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26 ноября 2017
В сети кинотеатров «КАРО» с 16 по 24 декабря пройдёт Второй фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival.

Москвичам перед Новым Годом покажут индийское кино
фото: Пресс-служба фестиваля Bollywood Film Festival

Как сообщает пресс-служба смотра, Bollywood Film Festival откроется в московском киноцентре «Октябрь» 16 декабря драмой Рави Удьявара «Мама».

В программу смотра также вошли комедии «Беззаботные» и «Жизнь не может быть скучной!», мелодрамы «Пока я жив», «Настоящий индийский роман», «Он и она» и «Конфетка из Барели», боевик «Жил-был тигр» и мюзикл «Рам и Лила». Картины будут показаны в сети кинотеатров «КАРО» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Казани, Сургуте и Екатеринбурге.

«Рам и Лила»
фото: Пресс-служба фестиваля Bollywood Film Festival

На открытие фестиваля приедут актёр Ритик Рошан и продюсер Бони Капур. Фильм открытия представит актриса Шридеви.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте сети «КАРО».
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