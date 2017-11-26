79 режиссёров требуют перезагрузки Берлинского кинофестиваля

Фатих Акин
, Фолькер Шлёндорф
, Маргарете фон Тротта
, Марен Аде
и ещё 75
режиссёров убеждены в том, что Берлинскому кинофестивалю требуется перезагрузка. Кинематографисты подписали петицию о перепроектировании биеннале для того, чтобы «обновить и возродить»
фестиваль.
Согласно Deadline, причиной реформирования фестиваля может послужить тот факт, что в 2019 году истекает контракт главы смотра Дитера Косслика
. За избрание преемника отвечает министр культуры Моника Грюттерс
, и уже сейчас ведутся поиски кандидатов на эту престижную должность.
От режиссёров поступило предложение о создании международной комиссии, которая отражала бы фундаментальную направленность смотра. Кроме того, кинематографисты ратуют за открытое голосование на пост директора биеннале. Выбранному кандидату впоследствии предстоит «вывести кинофестиваль на один уровень с Каннами и Венецией»
. Обязательным условием для него также является страсть к кино.
Что примечательно, в петиции отсутствует подпись Тома Тыквера
, который будет председательствовать
на фестивале в феврале будущего года.
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