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79 режиссёров требуют перезагрузки Берлинского кинофестиваля

26 ноября
2017 год

Новости кино >>
26 ноября 2017
Фатих Акин, Фолькер Шлёндорф, Маргарете фон Тротта, Марен Аде и ещё 75 режиссёров убеждены в том, что Берлинскому кинофестивалю требуется перезагрузка. Кинематографисты подписали петицию о перепроектировании биеннале для того, чтобы «обновить и возродить» фестиваль.

Дитер Косслик

Согласно Deadline, причиной реформирования фестиваля может послужить тот факт, что в 2019 году истекает контракт главы смотра Дитера Косслика. За избрание преемника отвечает министр культуры Моника Грюттерс, и уже сейчас ведутся поиски кандидатов на эту престижную должность.

От режиссёров поступило предложение о создании международной комиссии, которая отражала бы фундаментальную направленность смотра. Кроме того, кинематографисты ратуют за открытое голосование на пост директора биеннале. Выбранному кандидату впоследствии предстоит «вывести кинофестиваль на один уровень с Каннами и Венецией». Обязательным условием для него также является страсть к кино.

Что примечательно, в петиции отсутствует подпись Тома Тыквера, который будет председательствовать на фестивале в феврале будущего года.
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