Ленни Джеймс испугается «Ходячих мертвецов»

Ленни Джеймс
официально перешёл из «Ходячих мертвецов»
в приквел «Бойтесь ходячих мертвецов»
, сообщает THR.
По словам шоураннера Скотта М. Гимпла
, зрителям предоставится возможность увидеть мир и персонажей спин-оффа «новыми, но знакомыми глазами»
Моргана Джонса.
Несмотря на то, что Джеймс не очень сильно проявил себя в оригинале, у его персонажа может быть интересное прошлое, о котором и поведают зрителям. Актёр уже сегодня приступил к съёмкам, которые на сей раз будут проходить в Техасе.
«Идея перехода Моргана в сериал "Бойтесь ходячих мертвецов" появилась в самом начале. Я покинул команду "Ходячих мертвецов" и попрощался с актёрским составом. Я буду скучать по ним»,
– рассказал о своём переходе Джеймс.
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