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Ленни Джеймс испугается «Ходячих мертвецов»

27 ноября
2017 год

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27 ноября 2017
Ленни Джеймс официально перешёл из «Ходячих мертвецов» в приквел «Бойтесь ходячих мертвецов», сообщает THR.

Ленни Джеймс испугается «Ходячих мертвецов»

По словам шоураннера Скотта М. Гимпла, зрителям предоставится возможность увидеть мир и персонажей спин-оффа «новыми, но знакомыми глазами» Моргана Джонса.

Несмотря на то, что Джеймс не очень сильно проявил себя в оригинале, у его персонажа может быть интересное прошлое, о котором и поведают зрителям. Актёр уже сегодня приступил к съёмкам, которые на сей раз будут проходить в Техасе.

«Идея перехода Моргана в сериал "Бойтесь ходячих мертвецов" появилась в самом начале. Я покинул команду "Ходячих мертвецов" и попрощался с актёрским составом. Я буду скучать по ним», – рассказал о своём переходе Джеймс.
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