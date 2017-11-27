Алексея Кравченко заменили «Канцелярской крысой»

16-серийный детектив расскажет про сотрудника полицейского архива - майора Андрея Вершинина (Стрельников), которого внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Ему предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Кравченко). Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь Вершинину предстоит доказать свою компетентность в реальном раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.
«Наша история затрагивает короткий, но чрезвычайно насыщенный промежуток времени в жизни провинциального, приграничного городка Портовый. Здесь, как в зеркале, можно увидеть процессы, происходящие во многих регионах. Деньги сводят с ума, деформируют людей, лишают их человеческого облика. Наркоторговля, тотальное воровство, страх и депрессия населения из-за невозможности что-то изменить, абсолютное обесценивание жизни отдельного человека и, как результат, "народ безмолвствует", а власть бесчинствует. Где грань, рубеж, перейдя который, возврата назад нет?», — размышляет режиссёр сериала Иван Глубоков.
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