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Алексея Кравченко заменили «Канцелярской крысой»

27 ноября
2017 год

Новости кино >>
27 ноября 2017
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки сериала «Канцелярская крыса» с Алексеем Кравченко и Константином Стрельниковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Алексея Кравченко заменили «Канцелярской крысой»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

16-серийный детектив расскажет про сотрудника полицейского архива - майора Андрея Вершинина (Стрельников), которого внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Ему предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Кравченко). Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь Вершинину предстоит доказать свою компетентность в реальном раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.

«Наша история затрагивает короткий, но чрезвычайно насыщенный промежуток времени в жизни провинциального, приграничного городка Портовый. Здесь, как в зеркале, можно увидеть процессы, происходящие во многих регионах. Деньги сводят с ума, деформируют людей, лишают их человеческого облика. Наркоторговля, тотальное воровство, страх и депрессия населения из-за невозможности что-то изменить, абсолютное обесценивание жизни отдельного человека и, как результат, "народ безмолвствует", а власть бесчинствует. Где грань, рубеж, перейдя который, возврата назад нет?», — размышляет режиссёр сериала Иван Глубоков.

Компанию Кравченко и Стрельникову составят Ингрид Олеринская, Елена Полякова, Алексей Нилов и другие актёры.
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Алексея Кравченко заменили «Канцелярской крысой» фотографии
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№ 1
Догма   27.11.2017 - 13:32
О, хорошая новость. Кравченко и Стрельников, обоим подобные роли идут - буду с нетерпением ждать и с удовольствием посмотрю. Режиссер, правда, мне незнакомый, но будем надеется все сложится.) читать далее>>
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