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«Ледокол» и «Легенда № 17» представят современное российское кино в Китае

27 ноября
2017 год

Новости кино >>
27 ноября 2017
В рамках 4-го Международного кинофестиваля «Шелковый Путь» в городе Фучжоу (Китай) пройдет программа кинопоказов «Современное российское кино», организованная Госфильмофондом России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Фильмом открытия программы станет космическая драма «Время первых», сообщили на пресс-конференции организаторы смотра.

«Ледокол» и «Легенда № 17» представят современное российское кино в Китае

Кинофестиваль «Шелковый путь» проходит уже в четвертый раз и в этом году он соберет участников из 60 стран. В программе «Современное российское кино» помимо «Времени первых» будут показаны «Дама Пик», «Ледокол», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Анна Каренина. История Вронского» и «Легенда № 17». Организаторами проекта выступили — Госфильмофонд России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Они принимают участие в кинофестивале «Шелковый путь» уже второй год.

Мария Морозова, Генеральный директор Благотворительного фондаЕлены и Геннадия Тимченко

На пресс-конференции, посвященной новому фестивалю, генеральный директор Благотворительного фонда Мария Морозова подчеркнула, что в этому году было принято решение показать китайским зрителям яркие новинки современного российского кино – фильмы, которые не только стали популярными в России, но и будут идти в широком международном прокате. Так в Китае – «Время Первых»и «Анна Каренина» – вскоре будут показаны во многих кинотеатрах. Один из представленных фильмов - «Ледокол» – также попал в конкурсную программу фестиваля.

Василий Шильников, директор по авторским и смежным правам Госфильмфонда России

Василий Шильников, директор по авторским и смежным правам Госфильмфонда России отметил, что выбор этого фильма для конкурсной программы стал неожиданным, поскольку цензоры в Китае утвердили его в программу фестиваля самостоятельно и сами предложили показать в конкурсе.

Кирилл Разлогов, Программный директор Московского Международного Кинофестиваля и официальный представитель российской делегации на фестивале «Шелковый путь»

Программный директор Московского Международного кинофестиваля и официальный представитель российской делегации на фестивале «Шелковый путь», Кирилл Разлогов подробно рассказал о партнерстве с Киноархивом КНР, поделился планами развития межкультурного сотрудничества с Китаем в 2018 году и выразил надежду на то, что российские фильмы вызовут живой интерес у китайского зрителя – тем самым удасться продолжить прекрасную традицию культурного обмена, ведь молодое поколение Китая мало осведомлено о русской культуре.

Елена Драпеко, депутат Государственной Думы и заслуженная артистка России

Елена Драпеко, депутат Государственной Думы и заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме «А зори здесь тихие», который широко известен и любим в Китае, подытожила, что в успехе фестиваля можно не сомневаться. Она сама часто бывала в Китае и видела, с какой любовью и пониманием китайские зрители принимают российские фильмы. Она уверена, что благодаря этому проекту станет возможным расширение культурных связей между Россией и Китаем. Модератором беседы выступил главный редактор kino-teatr.ru Жан Просянов .

Фестиваль «Шелковый путь», который был учрежден Государственным управлением по делам печати, радио, кино и телевидения КНР в 2014 году, проходит в этом году в Фучжоу с 28 ноября по 3 декабря.
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персоны
Елена ДрапекоКирилл Разлогов
фильмы
... А зори здесь тихиеБелые ночи почтальона Алексея ТряпицынаВремя первыхДама пикЛегенда №17

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