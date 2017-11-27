«Ледокол» и «Легенда № 17» представят современное российское кино в Китае

В рамках 4-го Международного кинофестиваля «Шелковый Путь» в городе Фучжоу (Китай) пройдет программа кинопоказов «Современное российское кино», организованная Госфильмофондом России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Фильмом открытия программы станет космическая драма «Время первых»
, сообщили на пресс-конференции организаторы смотра.
Кинофестиваль «Шелковый путь» проходит уже в четвертый раз и в этом году он соберет участников из 60 стран. В программе «Современное российское кино» помимо «Времени первых» будут показаны «Дама Пик»
, «Ледокол»
, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
, «Анна Каренина. История Вронского»
и «Легенда № 17»
. Организаторами проекта выступили — Госфильмофонд России
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
. Они принимают участие в кинофестивале «Шелковый путь» уже второй год.
На пресс-конференции, посвященной новому фестивалю, генеральный директор Благотворительного фонда Мария Морозова
подчеркнула, что в этому году было принято решение показать китайским зрителям яркие новинки современного российского кино – фильмы, которые не только стали популярными в России, но и будут идти в широком международном прокате. Так в Китае – «Время Первых»и «Анна Каренина» – вскоре будут показаны во многих кинотеатрах. Один из представленных фильмов - «Ледокол» – также попал в конкурсную программу фестиваля.
Василий Шильников
, директор по авторским и смежным правам Госфильмфонда России отметил, что выбор этого фильма для конкурсной программы стал неожиданным, поскольку цензоры в Китае утвердили его в программу фестиваля самостоятельно и сами предложили показать в конкурсе.
Программный директор Московского Международного кинофестиваля и официальный представитель российской делегации на фестивале «Шелковый путь», Кирилл Разлогов
подробно рассказал о партнерстве с Киноархивом КНР, поделился планами развития межкультурного сотрудничества с Китаем в 2018 году и выразил надежду на то, что российские фильмы вызовут живой интерес у китайского зрителя – тем самым удасться продолжить прекрасную традицию культурного обмена, ведь молодое поколение Китая мало осведомлено о русской культуре.
Елена Драпеко
, депутат Государственной Думы и заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме «А зори здесь тихие»
, который широко известен и любим в Китае, подытожила, что в успехе фестиваля можно не сомневаться. Она сама часто бывала в Китае и видела, с какой любовью и пониманием китайские зрители принимают российские фильмы. Она уверена, что благодаря этому проекту станет возможным расширение культурных связей между Россией и Китаем. Модератором беседы выступил главный редактор kino-teatr.ru
Жан Просянов .
Фестиваль «Шелковый путь», который был учрежден Государственным управлением по делам печати, радио, кино и телевидения КНР в 2014 году, проходит в этом году в Фучжоу с 28 ноября по 3 декабря.
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