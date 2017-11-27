Роберт Киркман превратит игру Summoners War в анимационный сериал

Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман
примет участие в создании мультсериала, основанного на Вселенной мобильной ролевой игры Summoners War
, сообщает THR.
За разработку анимационной телеадаптации возьмутся продюсерская компания Киркмана Skybound Entertainment и южнокорейская Com2us, создавшая игру. Впрочем, в их планах не только сериал, но и целый ряд других медиапродуктов, включая серию комиксов.
Summoners War является одной из самых популярных мобильных ролевых игр. За три года с момента выхода её скачали более 80 миллионов раз. Игрокам предоставляется возможность сражаться с монстрами, призывая волшебных существ и используя магические артефакты.
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