Съёмки «Карточного домика» приостановлены до 8 декабря

К съёмкам шестого — финального — сезона «Карточного домика»
его создатели вернутся после 8 декабря
.
Журналистам журнала The Hollywood Reporter
передали письмо от компании Media Rights Capital (MRC), в котором говорится о том, что участникам съёмочной группы и актёрам телешоу «заплатят за дополнительный двухнедельный перерыв — с 27 ноября по 8 декабря»
.
Компания уверяет всех причастных к созданию сериала, что продолжает «работать с Netflix»
в надежде «скоро возобновить съёмки»
. Если кто-нибудь из актёров решит уйти из проекта во время двухнедельного перерыва, то продюсеры отнесутся к этому с пониманием.
Работа над заключительным сезоном «Карточного домика» была приостановлена в конце октября из-за скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси
, которого обвинили в домогательствах 15 человек. В итоге MRC и Netflix расторгли контракт с актёром.
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