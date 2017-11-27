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Съёмки «Карточного домика» приостановлены до 8 декабря

27 ноября
2017 год

Новости кино >>
27 ноября 2017
К съёмкам шестого — финального — сезона «Карточного домика» его создатели вернутся после 8 декабря.

Съёмки «Карточного домика» приостановлены до 8 декабря

Журналистам журнала The Hollywood Reporter передали письмо от компании Media Rights Capital (MRC), в котором говорится о том, что участникам съёмочной группы и актёрам телешоу «заплатят за дополнительный двухнедельный перерыв — с 27 ноября по 8 декабря».

Компания уверяет всех причастных к созданию сериала, что продолжает «работать с Netflix» в надежде «скоро возобновить съёмки». Если кто-нибудь из актёров решит уйти из проекта во время двухнедельного перерыва, то продюсеры отнесутся к этому с пониманием.

Работа над заключительным сезоном «Карточного домика» была приостановлена в конце октября из-за скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах 15 человек. В итоге MRC и Netflix расторгли контракт с актёром.
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