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У «Мажора» появится американский ремейк

27 ноября
2017 год

Новости кино >>
27 ноября 2017
У «Мажора» появится американская версия, сообщает RNS.

У «Мажора» появится американский ремейк

По словам Александра Цекало, продюсерская компания Sreda договорилась с американской студией Critical Content о съёмках популярного российского детектива в США. Кроме того, продюсер сообщил, что ведутся переговоры и по продаже формата сериала «Метод».

«Мы продали формат сериала «Мажор» американской компании Critical Content и сейчас ведём такие же переговоры по сериалу "Метод". Также договариваемся с компанией Propagate по американской версии "Спарты"», — приводит слова Цекало информационное агентство.

В настоящий момент Sreda работает над третьим сезоном «Мажора», в котором главную роль вновь исполнит Павел Прилучный.
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