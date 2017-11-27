У «Мажора» появится американский ремейк

У «Мажора»
появится американская версия, сообщает RNS
.
По словам Александра Цекало
, продюсерская компания Sreda договорилась с американской студией Critical Content о съёмках популярного российского детектива в США. Кроме того, продюсер сообщил, что ведутся переговоры и по продаже формата сериала «Метод»
.
«Мы продали формат сериала «Мажор» американской компании Critical Content и сейчас ведём такие же переговоры по сериалу "Метод". Также договариваемся с компанией Propagate по американской версии "Спарты"», —
приводит слова Цекало информационное агентство.
В настоящий момент Sreda работает над третьим сезоном
«Мажора», в котором главную роль вновь исполнит Павел Прилучный
.
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