Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Последний богатырь» – рекордсмен по прокату в России и СНГ

28 ноября
2017 год

Новости кино >>
28 ноября 2017
Фильм «Последний богатырь» по итогам минувшего уик-энда стал самой кассовой картиной российского производства, когда-либо выходившей в прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Disney в России.

Сказка совместного производства Disney и Yellow, Black and White заработала с 23 по 26 ноября в прокате в России и СНГ 34,2 миллиона рублей, а на территории России – 33,7 миллиона рублей.

«Последний богатырь» – рекордсмен по прокату в России и СНГ

Таким образом, за период с 19 октября по 26 ноября общие сборы сказочного приключения «Последний богатырь» составляют 1 миллиард 617 миллионов рублей на территории России. При этом, картина еще не побила рекорд «Сталинграда» Федора Бондарчука, который собрал по России 1 миллиард 620 миллионов рублей.

На данный момент фильм «Последний богатырь» занимает вторую строчку среди всех фильмов как российского, так и зарубежного производства, выпущенных в прокат в России в этом году. На первом месте по-прежнему приключенческий блокбастер Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

По сюжету сказки Иван, обычный парень из современной Москвы, попадает в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок. Неожиданно он оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Фёдор Бондарчук
фильмы
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиПоследний богатырьСталинград

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Владимир Артёмов
Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Миролим Киличов
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Карен Гиллан
Джадд Нельсон
Анна Николь Смит
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Легенда о Коловрате
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью