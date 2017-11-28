«Последний богатырь» – рекордсмен по прокату в России и СНГ

Фильм «Последний богатырь
» по итогам минувшего уик-энда стал самой кассовой картиной российского производства, когда-либо выходившей в прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Disney в России.
Сказка совместного производства Disney и Yellow, Black and White заработала с 23 по 26 ноября в прокате в России и СНГ 34,2 миллиона рублей, а на территории России – 33,7 миллиона рублей.
Таким образом, за период с 19 октября по 26 ноября общие сборы сказочного приключения «Последний богатырь» составляют 1 миллиард 617 миллионов рублей на территории России. При этом, картина еще не побила рекорд «Сталинграда
» Федора Бондарчука
, который собрал по России 1 миллиард 620 миллионов рублей.
На данный момент фильм «Последний богатырь» занимает вторую строчку среди всех фильмов как российского, так и зарубежного производства, выпущенных в прокат в России в этом году. На первом месте по-прежнему приключенческий блокбастер Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
».
По сюжету сказки Иван, обычный парень из современной Москвы, попадает в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок. Неожиданно он оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
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