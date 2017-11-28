«Аритмия» и «Нелюбовь» номинированы на шесть премий «Белого слона»

Картины «Аритмия
» Бориса Хлебникова
и «Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
лидируют по количеству номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон".
Фильмы стали соперниками в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая главная женская роль».
фото: A.R. Films
«Аритмия» также поборется с фильмами «Турецкое седло
» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
» в номинации «Лучшая главная мужская роль». В то время как премию за «Лучшую музыку к фильму» может получить «Нелюбовь»: в номинации также представлены «Турецкое седло» и «Время первых
», «Анна Каренина. История Вронского
», «Рок
», «Холодное танго
».
Номинантами на премию «Лучший фильм-дебют» стали картины «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Теснота
», «Хармс
» и «Язычники
».
«Белый слон» – кинопремия, вручаемая Гильдией киноведов и кинокритиков России. Основана в 1998 году и до 2005 года вручалась под названием «Золотой овен».
обсуждение >>