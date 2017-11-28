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«Аритмия» и «Нелюбовь» номинированы на шесть премий «Белого слона»

28 ноября
2017 год

Новости кино >>
28 ноября 2017
Картины «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева лидируют по количеству номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Фильмы стали соперниками в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая главная женская роль».

«Аритмия» и «Нелюбовь» номинированы на шесть премий «Белого слона»
фото: A.R. Films

«Аритмия» также поборется с фильмами «Турецкое седло» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» в номинации «Лучшая главная мужская роль». В то время как премию за «Лучшую музыку к фильму» может получить «Нелюбовь»: в номинации также представлены «Турецкое седло» и «Время первых», «Анна Каренина. История Вронского», «Рок», «Холодное танго».

Номинантами на премию «Лучший фильм-дебют» стали картины «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Теснота», «Хармс» и «Язычники».

«Белый слон» – кинопремия, вручаемая Гильдией киноведов и кинокритиков России. Основана в 1998 году и до 2005 года вручалась под названием «Золотой овен».
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