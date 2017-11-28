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«Рай» стал лучшей полнометражкой сценарной премии «Слово»

28 ноября
2017 год

Новости кино >>
28 ноября 2017
Картина «Рай» Андрея Кончаловского и Елены Киселевой победила в номинации «Лучший сценарий полнометражного фильма» сценарной премии «Слово» им. В. Черных.

Фильм соревновался с работами Алексея Мизгирева «Дуэлянт» и Ивана Твердовского «Зоология».

«Рай» стал лучшей полнометражкой сценарной премии «Слово»

«Рыба-мечта» Антона Бильжо, Евгения Керова и Людмилы Кругловой получила премию за «Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме».

За «Лучший сценарий телевизионного фильма» награды удостоена картина «Пьяная фирма» Григория Константинопольского.

«Хороший мальчик» (Михаил Местецкий, Роман Кантор, Оксана Карас) победил в номинации «Лучший сценарий семейного фильма».

Члены жюри также признали победителем в номинации «Лучший дипломный сценарий» Серафиму Головченко и ее картину «Чупакабра».

Специальный приз «За верность профессии» присудили сценаристу Наталье Рязанцевой.

Председателем жюри в этом году стал режиссёр, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко. Судьями на конкурсе работ также были сценарист Олег Маловичко, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, режиссёр Николай Хомерики, кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин, а также актриса Юлия Хлынина.
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фильмы
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