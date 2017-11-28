«Рай» стал лучшей полнометражкой сценарной премии «Слово»

Картина «Рай
» Андрея Кончаловского
и Елены Киселевой
победила в номинации «Лучший сценарий полнометражного фильма» сценарной премии «Слово» им. В. Черных.
Фильм соревновался с работами Алексея Мизгирева
«Дуэлянт
» и Ивана Твердовского
«Зоология
».
«Рыба-мечта
» Антона Бильжо
, Евгения Керова
и Людмилы Кругловой
получила премию за «Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме».
За «Лучший сценарий телевизионного фильма» награды удостоена картина «Пьяная фирма
» Григория Константинопольского
.
«Хороший мальчик
» (Михаил Местецкий
, Роман Кантор
, Оксана Карас
) победил в номинации «Лучший сценарий семейного фильма».
Члены жюри также признали победителем в номинации «Лучший дипломный сценарий» Серафиму Головченко
и ее картину «Чупакабра
».
Специальный приз «За верность профессии» присудили сценаристу Наталье Рязанцевой
.
Председателем жюри в этом году стал режиссёр, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко
. Судьями на конкурсе работ также были сценарист Олег Маловичко
, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан
, режиссёр Николай Хомерики
, кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин
, а также актриса Юлия Хлынина
.
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