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Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс покорят небо на воздушном шаре

28 ноября
2017 год

Новости кино >>
28 ноября 2017
Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс, снявшиеся в драме «Вселенная Стивена Хокинга», могут снова стать кинодуэтом. О переговорах с актерами на счет съемок в историческом фильме «Аэронавты» сообщает издание Deadline.

Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс покорят небо на воздушном шаре
фото: Universal Pictures International

Картина основана на реальных событиях 1862 года и расскажет о том, как пилот Джеймс Глейшер и его возлюбленная Амелия Рен вместе поднялись на рекордную высоту, путешествуя на воздушном шаре. Им предстоит сделать важные открытия и вступить в борьбу с природой за собственные жизни.

Режиссером и продюсером фильма стал Том Харпер, который работал над сериалами «Острые козырьки» и «Война и мир». Сценарий подготовил Джек Торн – автор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», основанной на сюжете Джоан Роулинг.

Съемки фильма планируется начать уже весной 2018 года.
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персоны
Фелисити ДжонсЭдди РедмэйнДж.К. Роулинг
фильмы
Война и мирВселенная Стивена ХокингаОстрые козырьки

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