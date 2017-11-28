Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс покорят небо на воздушном шаре

Картина основана на реальных событиях 1862 года и расскажет о том, как пилот Джеймс Глейшер и его возлюбленная Амелия Рен вместе поднялись на рекордную высоту, путешествуя на воздушном шаре. Им предстоит сделать важные открытия и вступить в борьбу с природой за собственные жизни.
Режиссером и продюсером фильма стал Том Харпер, который работал над сериалами «Острые козырьки» и «Война и мир». Сценарий подготовил Джек Торн – автор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», основанной на сюжете Джоан Роулинг.
Съемки фильма планируется начать уже весной 2018 года.
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