ревью

Новости кино «Ёлки App»: пожертвуй на благотворительность и выиграй роль в фильме Новое приложение для смартфонов доступе в App Store и Google Play с декабря.

Новости кино Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс покорят небо на воздушном шаре Amazon Studios ведет переговоры с актерами о съемках в фильме «Аэронавты».

Новости кино «Рай» стал лучшей полнометражкой сценарной премии «Слово» Опубликован список лауреатов премии им. В. Черных.

Обзор сериалов «Викинги»: Не сагой единой С чего начинался популярный исторический сериал

Рецензии на спектакли «Старый дом» в ЦДР: И в вечном сговоре с людьми Владимир Панков продолжает возвращать на сцену гуманную интонацию длинных 70-х