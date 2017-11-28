«Ёлки App»: пожертвуй на благотворительность и выиграй роль в фильме

Кинокомпания Bazelevs в декабре запускает в России специальное приложение для смартфонов «Ёлки App» с функцией дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Главная функция приложения – возможность купить уникальные ёлочные игрушки, прибыль от которых будет перечислена одному из семи благотворительных фондов: Всемирному фонду дикой природы (WWF России), фонду «Подсолнух», фонду «Дети-бабочки», Центру лечебной педагогики «Особое детство», Благотворительному фонду Константина Хабенского, а также фондам «Артист» и «Я есть!».
фото: кадр из фильма «Ёлки Новые»
Приложение позволит не только дарить, но и получать подарки – как виртуальные, так и реальные. По аналогии с игрой Pokemon Go, их можно буквально найти на улице. У «Ёлки App» также есть мессенджер, с помощью которого можно отправлять видеообращения и анимированные поздравления. Кроме того, на сеансах фильма «Ёлки Новые» для пользователей приложения будут разыграны призы: годовая подписка на онлайн-кинотеатр, билеты на самолет от авиакомпании «Nord Star», роль в следующих «Ёлках» и еще много других ценных подарков и сюрпризов.
Приложение запускается при поддержке WWF России, что дает страны реальную возможность сделать пожертвование на защиту окружающей среды. Сделать это можно двумя способами: скачать приложение «Ёлки Aрр» или сходить в кино на фильм «Ёлки Новые». 31 декабря сборы от показа фильма будут направлены на поддержку программы WWF России, которая уже много лет заботится о лесах и обитающих в них растениях и животных.
«Ёлки Aрр» появится в доступе в App Store и Google Play в декабре.
Премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Ёлки Новые» запланирована на 21 декабря. По сюжету новые и уже хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу. И помочь им может только чудо... или вся страна!
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