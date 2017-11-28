Инга Оболдина и Виктория Исакова зажгли на съемках клипа к фильму «Жги!»

Исполнительницы главных ролей режиссерского дебюта Кирилла Плетнева
«Жги!
» Инга Оболдина
и Виктория Исакова
записали клип на официальный саундтрек к фильму.
В песне актрисы напомнили, что если чего-то очень хочется, то нужно обязательно делать это и не медлить. «Пока ты жив – вставай и пробуй. Погоды летной ты не жди…Вставай и просто смело жги
», – призывают актрисы.
Картина «Жги!» рассказывает о надсмотрщице женской колонии, которой выпал шанс изменить свою судьбу. Она готовится принять участие в главном песенном шоу страны, а помогает ей в этом одна из заключенных – бывшая оперная певица.
Премьера фильма прошла в июне на 28-м Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр», где Оболдина была отмечена наградой за лучшую женскую роль. Картина выйдет на российские экраны 7 декабря.
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