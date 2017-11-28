104-й Российский кинорынок: Объявлена дата релиза фильма «Черновик»

ревью

Лайфстайл Харви Вайнштейн предстанет пред судом за секс-торговлю Это ли не хэппи энд?

Новости кино «Ёлки App»: пожертвуй на благотворительность и выиграй роль в фильме Новое приложение для смартфонов доступе в App Store и Google Play с декабря.

Обзор сериалов «Викинги»: Не сагой единой С чего начинался популярный исторический сериал

Рецензии на спектакли «Старый дом» в ЦДР: И в вечном сговоре с людьми Владимир Панков продолжает возвращать на сцену гуманную интонацию длинных 70-х