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104-й Российский кинорынок: Объявлена дата релиза фильма «Черновик»

28 ноября
2017 год

Новости кино >>
28 ноября 2017
Экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик», режиссером которой выступил автор «Битвы за Севастополь» Сергей Мокрицкий, выйдет в российский прокат 15 марта 2018 года. Об этом было объявлено на презентации компании WDSSPR на 104-м Российском кинорынке, который проходит в Москве.

104-й Российский кинорынок: Объявлена дата релиза фильма «Черновик»
фото: Съемки фильма "Черновик"/кинокомпания "Новые люди"

«Мне нравятся произведения Лукьяненко – в том смысле, что они очень кинематографичны. Но масштаб стоящих перед нами задач иногда был выше наших возможностей», – рассказал Мокрицкий.

Писатель в свою очередь отметил, что очень ждет выхода картины. Со времен «Ночного» и «Дневного дозоров» прошло уже 12 лет. И после фильмов Тимура Бекмамбетова экранизировать произведения Лукьяненко не удавалось, хотя писатель продавал права на несколько своих книг, а также сам готовил сценарии для нескольких проектов. На «Черновике» он принимал участие в съемках, даже сыграл небольшую роль.

«Есть ощущение, что этот фильм может быть даже ближе к первоисточнику, чем «дозоры», – отметил писатель.

Главные роли исполнили актеры Никита Волков и Ольга Боровская. По словам Сергея Мокрицкого, он специально искал «молодых хороших ребят», на счету которых еще не слишком много ролей. Кроме них в фильме также сыграли Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Никита Тарасов, работавшие с Мокрицким на «Битве за Севастополь». Также в «Черновике» появятся Евгений Ткачук, Северия Янушайскайте и Ирина Хакамада.

Режиссер подчеркнул, что несмотря на сложности столь масштабного проекта (для съемок фильма было придумано четыре фантастических мира, где развиваются события), вся съемочная группа ждет продолжения картины. Лукьяненко также отметил, что литературная основа для потенциального сиквела имеется.
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Ольга БоровскаяНикита ВолковСергей ЛукьяненкоСергей МокрицкийЮлия ПересильдНикита ТарасовЕвгений ТкачукИрина ХакамадаЕвгений ЦыгановСеверия Янушаускайте
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Битва за СевастопольДневной ДозорНочной ДозорЧерновик

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