104-й Российский кинорынок: Объявлена дата релиза фильма «Черновик»

фото: Съемки фильма "Черновик"/кинокомпания "Новые люди"
«Мне нравятся произведения Лукьяненко – в том смысле, что они очень кинематографичны. Но масштаб стоящих перед нами задач иногда был выше наших возможностей», – рассказал Мокрицкий.
Писатель в свою очередь отметил, что очень ждет выхода картины. Со времен «Ночного» и «Дневного дозоров» прошло уже 12 лет. И после фильмов Тимура Бекмамбетова экранизировать произведения Лукьяненко не удавалось, хотя писатель продавал права на несколько своих книг, а также сам готовил сценарии для нескольких проектов. На «Черновике» он принимал участие в съемках, даже сыграл небольшую роль.
«Есть ощущение, что этот фильм может быть даже ближе к первоисточнику, чем «дозоры», – отметил писатель.
Режиссер подчеркнул, что несмотря на сложности столь масштабного проекта (для съемок фильма было придумано четыре фантастических мира, где развиваются события), вся съемочная группа ждет продолжения картины. Лукьяненко также отметил, что литературная основа для потенциального сиквела имеется.
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