«Конверт» отправят на международный кинофестиваль в Брюсселе

Мистический триллер «Конверт
» Владимира Маркова
будет участвовать в официальной программе Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов (BIFF).
BIFF – один из самых популярных европейских жанровых кинофестивалей. В программу в основном входят фильмы ужасов, а также научно-фантастические картины и триллеры. Фестиваль пройдет с 3 по 15 апреля 2018 года.
В прошлом году в официальную программу фестиваля вошли «Притяжение
» Федора Бондарчука
и самый кассовый российский фильм ужасов «Невеста
».
Фильм «Конверт» рассказывает про водителя, которому случайно в руки попадает странный конверт, после чего в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи. Главные роли сыграли Игорь Лизенгевич
и Юлия Пересильд
.
В российский прокат картина выйдет 30 ноября.
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