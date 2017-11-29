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«Конверт» отправят на международный кинофестиваль в Брюсселе

29 ноября
2017 год

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29 ноября 2017
Мистический триллер «Конверт» Владимира Маркова будет участвовать в официальной программе Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов (BIFF).

BIFF – один из самых популярных европейских жанровых кинофестивалей. В программу в основном входят фильмы ужасов, а также научно-фантастические картины и триллеры. Фестиваль пройдет с 3 по 15 апреля 2018 года.

«Конверт» отправят на международный кинофестиваль в Брюсселе

В прошлом году в официальную программу фестиваля вошли «Притяжение» Федора Бондарчука и самый кассовый российский фильм ужасов «Невеста».

Фильм «Конверт» рассказывает про водителя, которому случайно в руки попадает странный конверт, после чего в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи. Главные роли сыграли Игорь Лизенгевич и Юлия Пересильд.

В российский прокат картина выйдет 30 ноября.
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персоны
Фёдор БондарчукИгорь ЛизенгевичЮлия Пересильд
фильмы
КонвертНевестаПритяжение

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