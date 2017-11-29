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Любовь возвращает «ледяную» мечту

29 ноября
2017 год

Новости кино >>
29 ноября 2017
В спортивной драме Олега Трофима снялись Аглая Тарасова, Александр Петров, Милош Бикович, Павел Майков, Ян Цапник, Мария Аронова и другие.

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По сюжету обычная девочка из Иркутска приблизилась вплотную к исполнению своей мечты. Талантливую фигуристку заметил легендарный спортсмен, и теперь ей остается сделать всего один шаг. Но ошибка партнера приводит ее на больничную койку. Кажется, спорту, как и вообще планам на счастливую жизнь, конец. Но рядом оказывается хоккеист Саша, который вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки. Поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастет в историю большой любви. Любви, способной вернуть мечту.

«Лёд» выйдет в прокат весной 2017 года при поддержке Фонда Кино и Олимпийского Комитета.
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персоны
Мария АроноваМилош БиковичПавел МайковАлександр Петров (III)Аглая ТарасоваЯн Цапник

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