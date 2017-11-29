Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Повести Чарльза Диккенса станут фильмами

29 ноября
2017 год

Новости кино >>
29 ноября 2017
Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт в сотрудничестве с Томом Харди и Ридли Скоттом возьмется за экранизацию произведений Чарльза Диккенса. Об этом сообщает издание Deadline.

Первой будет адаптирована «Рождественская песнь в прозе». Трехсерийная версия повести выйдет на телеканале BBC One в преддверии праздников в 2019 году.

«На любой вопрос о повествовании отвечает сам Диккенс. Иметь возможность пересмотреть текст и интерпретировать его по-новому – это величайшая привилегия. Нам понадобится удача и мудрость», – приводит слова Найта издание.

Какие еще произведения классика английской литературы планируется экранизировать, пока неизвестно.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ридли СкоттТом Харди
фильмы
Острые козырьки

фотографии >>
Повести Чарльза Диккенса станут фильмами фотографии
Повести Чарльза Диккенса станут фильмами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Станислав Коренев
Евгений Миронов
Владимир Новицкий
Павел Савинков
Лора Умарова
Хулио Алеман
Францишек Бродневич
Дайан Лэдд
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Легенда о Коловрате
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«ЁЛКИ APP»
Ролики фильмов

«ЁЛКИ APP»

Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»