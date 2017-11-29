Повести Чарльза Диккенса станут фильмами

Создатель «Острых козырьков
» Стивен Найт
в сотрудничестве с Томом Харди
и Ридли Скоттом
возьмется за экранизацию произведений Чарльза Диккенса. Об этом сообщает издание Deadline
.
Первой будет адаптирована «Рождественская песнь в прозе». Трехсерийная версия повести выйдет на телеканале BBC One в преддверии праздников в 2019 году.
«На любой вопрос о повествовании отвечает сам Диккенс. Иметь возможность пересмотреть текст и интерпретировать его по-новому – это величайшая привилегия. Нам понадобится удача и мудрость», – приводит слова Найта издание.
Какие еще произведения классика английской литературы планируется экранизировать, пока неизвестно.
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