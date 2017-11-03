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Волкодав вернётся в полицию

3 ноября
2017 год

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3 ноября 2017
В Санкт-Петербурге начались съёмки 12-серийной детективной саги «Один» с Александром Бухаровым, Андреем Терентьевым, Романом Агеевым и Владиславом Резником в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Волкодав вернётся в полицию
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Зрителю поведают о бывшем полицейском Романе Одинцове (Бухаров) вынужденном вернуться в ряды оперативников, чтобы раскрыть причины гибели товарища. Теперь Одину предстоит столкнуться с собственным прошлым в лице бывших коллег, семь лет назад вынудивших его покинуть службу. Однако, теперь у него есть цель: найти виновных и предотвратить возможные преступления. В ходе расследования ему не раз придётся подтвердить свою репутацию блестящего оперативника и одарённого детектива.

«Жизнь Романа Одинцова – это история непростого пути человека, идущего вразрез с системой, с логикой приспособленчества. На мой взгляд, этим и продиктован выбор жанра: наша картина – это драма. В первую очередь, "Один" – это история о человеке, о его возвращении к жизни и людям, о том, какой трудный путь для этого приходится пройти. Съёмки этой картины очень радуют: на моё удивление, несмотря на осень, питерская погода к нам снисходительна и даже помогает. Погодные условия полностью соответствуют той атмосфере, которую нам необходимо передать в сцене: нужен дождь – значит, он идёт, хочется, чтобы сцена была светлой – пожалуйста, на небе солнце. Повезло нам не только с погодой, но и со съёмочной группой», – рассказал режиссёр сериала Армен Арутюнян.
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