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Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон»

3 ноября
2017 год

Новости кино >>
3 ноября 2017
Третий – заключительный – сезон ситкома «Отель Элеон» стартует на СТС 20 ноября в 19:00. Новые серии поставил режиссёр «Ёлок лохматых» Максим Свешников, а за визуальные решения отвечал оператор «Хардкора» Павел Капинос.

Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Как сообщает пресс-служба телеканала, к звёздной команде сериала присоединился звезда «Горько!» Егор Корешков, который сыграл Петра – загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская). Ради новой роли он изменил свой привычный образ и примерил бороду. В образе коуча Вадима – экс-супруга управляющей Софии (Екатерина Вилкова) – предстанет Илья Любимов.

В «Отеле Элеон» погостит и популярный певец Егор Крид. По сюжету новой серии, в отеле запланирована свадьба, которая должна объединить армянскую и грузинскую семьи. Чтобы угодить будущим родственникам (Темико Чичинадзе, Ия Нинидзе), папа жениха (Грант Тохатян) решает пригласить на свадьбу Сосо Павлиашвили. Но вместо него перед гостями появляется любимец молодёжи Егор Крид.

Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Я часто встречаю на сцене больших артистов, но Сосо Павлиашвили ещё заменять не приходилось. На самом деле я очень избирательно отношусь к проектам, в которых участвую. Об "Отеле Элеон" много слышал и видел несколько серий, поэтому согласился недолго думая. И знаете, ни разу не пожалел о своем решении: мне нравится киношная атмосфера, а высокопрофессиональная команда сериала позволила мне на денёк почувствовать себя актёром», – рассказал о своём новом опыте певец.

Кроме того, в третьем сезоне появятся любимчики поклонников «Кухни». Зрителей ждёт долгожданное возвращение повара Феди – специалиста, который умеет мастерски готовить рыбу и сочинять морские байки. Лучший друг Сени не просто устроится работать в Victor, но и перевернёт в ресторане всё с ног на голову.

Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Меня спрашивают, скучал ли я по проекту. На самом деле, как можно соскучиться по тому, чего в твоей жизни ещё не было? Меня позвали в совершенно другой сериал, и, на мой взгляд, появление моего героя в "Отеле Элеон" по эмоциональному накалу просто перекрывает все шесть сезонов "Кухни"! Как говорил наш капитан, эта волна накроет все предыдущие пузырики с лихвой!» – поделился впечатлениями исполнитель роли Михаил Тарабукин.
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Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон» фотографии
Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон» фотографии
Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон» фотографии
Объявлена дата премьеры заключительного сезона «Отеля Элеон» фотографии
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