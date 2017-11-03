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Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет

3 ноября
2017 год

Новости кино >>
3 ноября 2017
Сегодня, 3 ноября, отмечает своё 60-летие известный американский актёр шведского происхождения Дольф Лундгрен, памятный зрителям по ролям советского боксёра Ивана Драго в четвёртом «Рокки» и сержанта Эндрю Скотта в «Универсальном солдате».

Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет

Ханс Лундгрен родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме в семье учёных-инженеров. Он рос слабым мальчиком с целым букетом разных болезней, а потому отлично учился и собирался пойти по стопам отца – стать инженером-химиком. Но однажды он случайно наткнулся на книгу о карате и буквально был поглощён чтением, после чего записался в школу карате. Обретя свой идеал, будущий актёр придумал себе псевдоним Дольф и стал сам себе врачом. В 14 лет получил чёрный пояс, в 17 выиграл чемпионат Швеции, а годом позже стал обладателем звания Чемпиона Европы. Учился в Королевском технологическом институте в Стокгольме, потом в Вашингтонском университете, в 1982 году окончил в Австралии Сиднейский университет со степенью магистра химического машиностроения. Затем, получив Фулбрайтовскую стипендию, учился в Массачусетском технологическом институте. В 1983 году в Нью-Йорке познакомился с преподавателем драмы Уорреном Робертсоном и решил попробовать себя в качестве актёра.

Актёрская карьера Лундгрена началась с того, что эстрадная певица Грейс Джонс предложила ему быть её личным телохранителем во время австралийского турне. На отношения хладнокровного шведа и знойной негритянки обратили внимание люди из Голливуда, и в 1985 году Дольф засветился в эпизодической роли в джеймс-бондовской картине «Вид на убийство», а также воплотил образ незабываемого русского зверя Ивана Драго в фильме «Рокки-4».

На счету актёра более 80 ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких картинах и сериалах, как «Стрела», «Красный скорпион», «Властелины Вселенной», «Каратель», «Ангел тьмы», «Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Дерево Джошуа», «Джонни-мнемоник», «Да здравствует Цезарь!» и трилогия «Неудержимые». Лундгрен также является одним из основателей нью-йоркской театральной труппы «Группа восьми». В следующем году его можно будет увидеть в кинокомиксе «Аквамен».
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Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет фотографии
Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет фотографии
Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет фотографии
Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет фотографии
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