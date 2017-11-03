Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет

Сегодня, 3 ноября
, отмечает своё 60
-летие известный американский актёр шведского происхождения Дольф Лундгрен
, памятный зрителям по ролям советского боксёра Ивана Драго в четвёртом «Рокки»
и сержанта Эндрю Скотта в «Универсальном солдате»
.
Ханс Лундгрен
родился 3 ноября 1957
года в Стокгольме в семье учёных-инженеров. Он рос слабым мальчиком с целым букетом разных болезней, а потому отлично учился и собирался пойти по стопам отца – стать инженером-химиком. Но однажды он случайно наткнулся на книгу о карате и буквально был поглощён чтением, после чего записался в школу карате. Обретя свой идеал, будущий актёр придумал себе псевдоним Дольф и стал сам себе врачом. В 14 лет получил чёрный пояс, в 17 выиграл чемпионат Швеции, а годом позже стал обладателем звания Чемпиона Европы. Учился в Королевском технологическом институте в Стокгольме, потом в Вашингтонском университете, в 1982 году окончил в Австралии Сиднейский университет со степенью магистра химического машиностроения. Затем, получив Фулбрайтовскую стипендию, учился в Массачусетском технологическом институте. В 1983 году в Нью-Йорке познакомился с преподавателем драмы Уорреном Робертсоном
и решил попробовать себя в качестве актёра.
Актёрская карьера Лундгрена началась с того, что эстрадная певица Грейс Джонс
предложила ему быть её личным телохранителем во время австралийского турне. На отношения хладнокровного шведа и знойной негритянки обратили внимание люди из Голливуда, и в 1985 году Дольф засветился в эпизодической роли в джеймс-бондовской картине «Вид на убийство»
, а также воплотил образ незабываемого русского зверя Ивана Драго в фильме «Рокки-4»
.
На счету актёра более 80
ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких картинах и сериалах, как «Стрела»
, «Красный скорпион», «Властелины Вселенной»
, «Каратель»
, «Ангел тьмы»
, «Разборки в маленьком Токио»
, «Универсальный солдат»
, «Дерево Джошуа»
, «Джонни-мнемоник»
, «Да здравствует Цезарь!»
и трилогия «Неудержимые»
. Лундгрен также является одним из основателей нью-йоркской театральной труппы «Группа восьми». В следующем году его можно будет увидеть в кинокомиксе «Аквамен».
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