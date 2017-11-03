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Бейонс Ноулз станет возлюбленной Симбы

3 ноября
2017 год

Новости кино >>
3 ноября 2017
Стали известны имена актёров озвучания, которые подарят свои голоса персонажам мультфильма 1994 года «Король Лев», сообщает пресс-служба российского подразделения компании Disney.

Бейонс Ноулз станет возлюбленной Симбы

Джон Фавро собрал для новой – игровой – версии классической истории актёрский состав оригинального дубляжа, среди которых Дональд Гловер в роли будущего короля Симбы и певица Бейонс Ноулз в образе подруги детства и возлюбленной будущего короля Налы.

Джеймс Эрл Джонс снова озвучит Муфасу, мудрого правителя саванны и заботливого отца Симбы. Чьюител Эджиофор отвечает за голос Шрама, жестокого дяди Симбы. Альфре Вудард выступит в роли любящей матери Симбы, Сараби. Джон Кани подарит голос королевскому советнику и шаману, бабуину Рафики, а Джон Оливер – поверенному короля Муфасы, птице-носорогу Зазу. В картине также принимают участие Билли Айкнер (сурикат Тимон), Сет Роген (бородавочник Пумба), а также Флоренс Касумба, Эрик Андре и Кигэн-Майкл Ки, которые озвучат трио злобных гиен Шензи, Азизи и Камари соответственно.

Художественный фильм «Король Лев» выйдет в прокат летом 2019 года.
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