Бейонс Ноулз станет возлюбленной Симбы

Стали известны имена актёров озвучания, которые подарят свои голоса персонажам мультфильма 1994 года «Король Лев»
, сообщает пресс-служба российского подразделения компании Disney.
Джон Фавро
собрал для новой – игровой – версии классической истории актёрский состав оригинального дубляжа, среди которых Дональд Гловер
в роли будущего короля Симбы и певица Бейонс Ноулз
в образе подруги детства и возлюбленной будущего короля Налы.
Джеймс Эрл Джонс
снова озвучит Муфасу, мудрого правителя саванны и заботливого отца Симбы. Чьюител Эджиофор
отвечает за голос Шрама, жестокого дяди Симбы. Альфре Вудард
выступит в роли любящей матери Симбы, Сараби. Джон Кани
подарит голос королевскому советнику и шаману, бабуину Рафики, а Джон Оливер
– поверенному короля Муфасы, птице-носорогу Зазу. В картине также принимают участие Билли Айкнер
(сурикат Тимон), Сет Роген
(бородавочник Пумба), а также Флоренс Касумба
, Эрик Андре
и Кигэн-Майкл Ки
, которые озвучат трио злобных гиен Шензи, Азизи и Камари соответственно.
Художественный фильм «Король Лев» выйдет в прокат летом 2019
года.
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