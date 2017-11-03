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Джулианна Мур превратится в известную феминистку

3 ноября
2017 год

Новости кино >>
3 ноября 2017
Джулианна Мур воплотит образ известной феминистки Глории Стайнем в байопике «Моя жизнь на дороге» (My Life On The Road).

Джулианна Мур превратится в известную феминистку

Согласно Deadline, ленту поставит Джули Тэймор («Фрида»), а над сценарием, в основе которого лежат одноимённые мемуары Стайнем, работает Сара Рул.

Зрителю поведают о том, как обозревательница светского журнала New York Magazine Глория Стайнем стала лидером феминистского движения, опубликовав в 1969 году статью «После власти чёрных. Освобождение женщин». В настоящий момент активистке 83 года, и она продолжает выступать с лекциями о равенстве полов по всему миру.

Продюсерская команда ленты состоит из Эндрю Дункана, Алекса Сакса, Линн Хенди и самой Тэймор. Стайнем и Эми Ричардс выступают в качестве исполнительных продюсеров.
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