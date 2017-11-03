Джулианна Мур превратится в известную феминистку

Джулианна Мур
воплотит образ известной феминистки Глории Стайнем
в байопике «Моя жизнь на дороге»
(My Life On The Road).
Согласно Deadline, ленту поставит Джули Тэймор
(«Фрида»
), а над сценарием, в основе которого лежат одноимённые мемуары Стайнем, работает Сара Рул
.
Зрителю поведают о том, как обозревательница светского журнала New York Magazine Глория Стайнем стала лидером феминистского движения, опубликовав в 1969 году статью «После власти чёрных. Освобождение женщин»
. В настоящий момент активистке 83 года, и она продолжает выступать с лекциями о равенстве полов по всему миру.
Продюсерская команда ленты состоит из Эндрю Дункана
, Алекса Сакса
, Линн Хенди
и самой Тэймор. Стайнем и Эми Ричардс
выступают в качестве исполнительных продюсеров.
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