У тебя нет выбора: Скриптонит записал саундтрек для фильма «Конверт»

Популярные рэперы 104, Truwer, Blud и Скриптонит записали трек «Нет выбора», который стал официальным саундтреком мистического триллера «Конверт»
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Композиция звучит на финальных титрах картины (именно поэтому их нужно досмотреть до конца) и полностью отражает суть российского хоррора, о котором нам в своем недавнем интервью рассказала
исполнительница главной женской роли Юлия Пересильд
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Фильм «Конверт» рассказывает про водителя, которому случайно в руки попадает странный конверт, после чего в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи.
В российский прокат фильм выходит 30 ноября.
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