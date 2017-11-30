104-й Российский кинорынок: Дисней вновь порадует сказками

В Москве продолжается 104-й Российский кинорынок, где свои новые релизы представляют кинотеатрам крупнейшие отечественные дистрибьюторы. По традиции одной из самых запоминающихся стала презентация компании WDSSPR, представляющей на территории России картины Sony Pictures и Disney.
Про российские проекты Disney мы расскажем в другом материале. А пока предлагаем внести в календарь студийные релизы компании. В частности, очередную праздничную сказку «Излом времени» с Крисом Пайном и Риз Уизерспун, которая выйдет в прокат в марте – по примеру релиза нынешнего года «Красавица и чудовище». Однако главным сказочным проектом для студии станет фильм «Щелкунчик и четыре королевства», над которым работает режиссер Лассе Хальстрем. Во всем известной истории, запланированной к выходу в прокат в декабре 2018-го, сыграли, в частности, Кира Найтли, Хелен Миррен и танцовщик Сергей Полунин. В фильме будет звучат музыка Чайковского и появятся яйца Фаберже – так что в российском офисе Disney уверены, что картина понравится отечественным зрителям.
Кроме того, компания по традиции представит и несколько анимационных новинок. Например, вторую «Суперсемейку», прокат которой запланирован на 14 июня, и нового «Ральфа». В нынешней части успешного мультфильма 2012 года громила из игровых автоматов окажется в интернете, а его подружка «девочка-глюк» Ванилопа в одном из эпизодов попадет практически на девичник диснеевских принцесс. Именно этот отрывок, который еще находится в работе, и был представлен на кинорынке. Судя по нему, мультфильм будет содержать много юмора и иронии – и по отношению к традиционной диснеевской анимации, и по отношению к женским героиням популярных мультфильмов вообще.
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