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104-й Российский кинорынок: Дисней вновь порадует сказками

30 ноября
2017 год

Новости кино >>
30 ноября 2017
В Москве продолжается 104-й Российский кинорынок, где свои новые релизы представляют кинотеатрам крупнейшие отечественные дистрибьюторы. По традиции одной из самых запоминающихся стала презентация компании WDSSPR, представляющей на территории России картины Sony Pictures и Disney.

104-й Российский кинорынок: Дисней вновь порадует сказками
фото: Кадр из фильма "Излом времени"

Первое подразделение, в частности, уже 11 января выпустит в российский прокат режиссерский дебют сценариста «Социальной сети» и «Стива Джобса» Аарона Соркина «Большая игра» с Джессикой Честейн в главной роли. Также в пакете компании – хоррор «Астрал 4» (25 января), триллер «Альфа» (конец февраля-начало марта), семейная лента «Приключения кролика Питера» (22 марта) и третьи «Монстры на каникулах» (12 июля 2018-го). О российском «Черновике», который также будет прокатывать российский Sony Pictures мы уже писали.

Про российские проекты Disney мы расскажем в другом материале. А пока предлагаем внести в календарь студийные релизы компании. В частности, очередную праздничную сказку «Излом времени» с Крисом Пайном и Риз Уизерспун, которая выйдет в прокат в марте – по примеру релиза нынешнего года «Красавица и чудовище». Однако главным сказочным проектом для студии станет фильм «Щелкунчик и четыре королевства», над которым работает режиссер Лассе Хальстрем. Во всем известной истории, запланированной к выходу в прокат в декабре 2018-го, сыграли, в частности, Кира Найтли, Хелен Миррен и танцовщик Сергей Полунин. В фильме будет звучат музыка Чайковского и появятся яйца Фаберже – так что в российском офисе Disney уверены, что картина понравится отечественным зрителям.

Кроме того, компания по традиции представит и несколько анимационных новинок. Например, вторую «Суперсемейку», прокат которой запланирован на 14 июня, и нового «Ральфа». В нынешней части успешного мультфильма 2012 года громила из игровых автоматов окажется в интернете, а его подружка «девочка-глюк» Ванилопа в одном из эпизодов попадет практически на девичник диснеевских принцесс. Именно этот отрывок, который еще находится в работе, и был представлен на кинорынке. Судя по нему, мультфильм будет содержать много юмора и иронии – и по отношению к традиционной диснеевской анимации, и по отношению к женским героиням популярных мультфильмов вообще.

Естественно, в пакете Disney не обойдется и без новых «Звездных войн». «Последние джедаи» выйдет на экраны уже 14 декабря. В конце мая появится сольный спин-офф про Хана Соло с Олденом Эренрайком и Эмилией Кларк в главных ролях. Кроме того, 15 февраля выйдет «Черная пантера» от студии Marvel, ну и, конечно, новые «Мстители», первый трейлер которого был опубликован сегодня.
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персоны
Эмилия КларкХелен МирренКира НайтлиКрис ПайнСергей ПолунинАарон СоркинРиз УизерспунЛассе ХальстрёмДжессика Честейн
фильмы
Астрал 4: Последний ключЗвёздные войны: Хан Соло. ИсторииЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиКрасавица и чудовищеМонстры на каникулахРальфСоциальная сетьСтив ДжобсСуперсемейкаЧерновик

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