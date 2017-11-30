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«Страсти по Зое»: объявлен народный сбор средств на создание фильма

30 ноября
2017 год

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30 ноября 2017
Российское военно-историческое общество начало работу над фильмом «Страсти по Зое», который расскажет о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба РВИО.

Картина будет создана, в том числе, на народные пожертвования. Помочь производству фильма может каждый желающий – на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.РФ.

«Страсти по Зое»: объявлен народный сбор средств на создание фильма
фото: РВИО

Режиссерское кресло занял Егор Кончаловский. Сценарий для фильма подготовила московский драматург Елизавета Трусевич: текст создан на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Работа была выбрана в результате открытого творческого конкурса РВИО, специалисты которого станут консультантами на съемках.

«Для меня история Зои Космодемьянской – это документальная притча, которая сегодня актуальна как никогда», – цитирует Трусевич пресс-служба.

В фильме образ Зои будет представлен в трех сюжетных линиях. 1-я линия – современный Киев, где вандалы поглумились над памятником Зое. 2-я линия – Петр Лидов расследует случайно услышанную историю о партизанке Тане, повешенной фашистами. 3 линия – история самой Зои, ее последних дней.

Начало съемок запланировано на 2018 год.
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