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Новости кино Создатели «Американских богов» покинули проект Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались снимать второй сезон из-за финансовых разногласий со студией.

Главная тема Как будто в бурях есть покой: Ридли Скотту - 80 лет Самые важные вещи в карьере живого классика: боги, герои, репликанты, ксеноморфы и велосипед

Новости кино Влюбить в себя госсекретаря: Шарлиз Терон, Александр Скарсгард и Рэндалл Парк в комедии «Фларски» История журналиста, пытающегося вновь завоевать свою первую любовь.

Новости кино «Мария Магдалина»: она исполнит Божью волю Опубликован первый трейлер драмы Гарта Дэвиса.

Лайфстайл Константин Худяков ответил на критику сериала «Хождение по мукам» Режиссер заявил, что критерий выбора Снигирь и Чиповской был один - талант.

Новости кино «Страсти по Зое»: объявлен народный сбор средств на создание фильма Российское военно-историческое общество начало работу над картиной о подвиге партизанки.

Ролики фильмов «ЁЛКИ APP» Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»

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