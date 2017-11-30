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Влюбить в себя госсекретаря: Шарлиз Терон, Александр Скарсгард и Рэндалл Парк в комедии «Фларски»

30 ноября
2017 год

Новости кино >>
30 ноября 2017
Шарлиз Терон, Сет Роген, Александр Скарсгард и Рэндалл Парк присоединились к актерскому составу комедии Джонатана Левина «Фларски». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Влюбить в себя госсекретаря: Шарлиз Терон, Александр Скарсгард и Рэндалл Парк в комедии «Фларски»
фото: журнал Sunday

Комедия расскажет о журналисте Фреде Фларски, который решает спустя долгие годы завязать отношения с любовью детства и бывшей няней, ставшей теперь государственным секретарем. Как герой будет добиваться расположения одной из самых могущественных в мире женщин?

Релиз картины от студии Lionsgate запанирован на 8 февраля 2019 года.
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Рэндалл ПаркСет РогенАлександр СкарсгардШарлиз Терон

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