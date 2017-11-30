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Создатели «Американских богов» покинули проект

30 ноября
2017 год

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30 ноября 2017
Брайан Фуллер и Майкл Грин – создатели сериала «Американские боги» – покинули проект и отказались от работы над вторым сезоном. Об этом сообщает издание Variety.

Создатели «Американских богов» покинули проект

По информации СМИ, у них возник конфликт с компанией FremantleMedia из-за бюджета и творческого развития сериала. «Фуллер и Грин, как утверждалось, продвигали идею увеличения бюджета второго сезона», – пишет Variety.

Новых претендентов на должности издание не называет.

«Американские боги» – история противостояния богов старого и нового миров по роману Нила Геймана. В сериале снялись Рики Уиттл, Джиллиан Андерсон, Демор Барнс, Эмили Браунинг, Дэйн Кук и другие.
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