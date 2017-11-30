Создатели «Американских богов» покинули проект

Новости кино
Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались снимать второй сезон из-за финансовых разногласий со студией.
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Самые важные вещи в карьере живого классика: боги, герои, репликанты, ксеноморфы и велосипед
Новости кино
История журналиста, пытающегося вновь завоевать свою первую любовь.
Новости кино
Опубликован первый трейлер драмы Гарта Дэвиса.
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Режиссер заявил, что критерий выбора Снигирь и Чиповской был один - талант.
Новости кино
Российское военно-историческое общество начало работу над картиной о подвиге партизанки.
Ролики фильмов
Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»
Ролики фильмов
Спортивная драма про фигурное катание.
Ролики фильмов
Медведь вернется в январе
Ролики фильмов
Метеоролог раскрывает тайны загадочного острова и знакомится с его обитателями.
Интервью
Популярная актриса – о работе в экспериментальном отечественном хорроре «Конверт»
и российской киноиндустрии
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