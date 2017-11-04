Опубликован первый кадр из «Секретного досье» Стивена Спилберга

Опубликован первый кадр из драмы Стивена Спилберга «Секретное досье»
, сообщает Empire.
Картина посвящена скандалу 1971 года, разразившемуся после того, как редактор The Washington Post Бен Брэдли (Том Хэнкс
) и издатель Кэтрин Грэм (Мерил Стрип
) приняли решение опубликовать секретные документы Министерства обороны США, касающиеся войны во Вьетнаме.
Помимо Хэнкса и Стрип, в актёрском ансамбле фильма также числятся Сара Полсон
, Боб Оденкёрк
, Элисон Бри
, Брэдли Уитфорд
, Брюс Гринвуд
, Мэттью Риз
, Джесси Племонс
и Кэрри Кун
.
Премьеру «Секретного досье» на территории России следует ожидать 1 февраля
.
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