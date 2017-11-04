«Плохих парней» отправили на ТВ

«Плохие парни»
обзаведутся вместо забуксовавшего полноценного триквела телевизионным спин-оффом.
Согласно Variety, права на проект приобрёл канал NBC, после чего сразу запустил в разработку пилотную серию.
Будущий сериал будет полностью посвящён бывшему спецагенту из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт, которую во второй части боевика, снятой в далёком 2003-м, сыграла Габриэль Юнион
. Актриса вернётся к этой роли, и её персонажу предстоит служить в полиции Лос-Анджелеса детективом, чьи секреты оказываются на грани раскрытия из-за новой напарницы по имени Нэнси Маккена.
Над сценарием пилота корпели Брэндон Зонньер
и Брэндон Марголис
(«Чёрный список»
), они же числятся исполнительными продюсерами вместе с Джерри Брукхеймером
, Джонатаном Литманом
, Кристи Энн Рид
, Джеффом Гаспином
, Джеффом Морроуном
и Дагом Белградом
. За производство отвечают Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television, Primary Wave Entertainment и 2.0 Entertainment.
обсуждение >>