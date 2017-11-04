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«Плохих парней» отправили на ТВ

4 ноября
2017 год

Новости кино >>
4 ноября 2017
«Плохие парни» обзаведутся вместо забуксовавшего полноценного триквела телевизионным спин-оффом.

Габриэль Юнион

Согласно Variety, права на проект приобрёл канал NBC, после чего сразу запустил в разработку пилотную серию.

Будущий сериал будет полностью посвящён бывшему спецагенту из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт, которую во второй части боевика, снятой в далёком 2003-м, сыграла Габриэль Юнион. Актриса вернётся к этой роли, и её персонажу предстоит служить в полиции Лос-Анджелеса детективом, чьи секреты оказываются на грани раскрытия из-за новой напарницы по имени Нэнси Маккена.

Над сценарием пилота корпели Брэндон Зонньер и Брэндон Марголис («Чёрный список»), они же числятся исполнительными продюсерами вместе с Джерри Брукхеймером, Джонатаном Литманом, Кристи Энн Рид, Джеффом Гаспином, Джеффом Морроуном и Дагом Белградом. За производство отвечают Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television, Primary Wave Entertainment и 2.0 Entertainment.
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