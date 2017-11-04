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Элизабет Бэнкс и Марго Робби поработают вместе над детской сказкой

4 ноября
2017 год

Новости кино >>
4 ноября 2017
Элизабет Бэнкс может стать режиссёром экранизации сказки «Принцесса в бумажном пакете» (The Paper Bag Princess), права на которую приобрела студия Universal Pictures, уточняет Deadline.

Элизабет Бэнкс и Марго Робби поработают вместе над детской сказкой

Продюсерами будущей ленты числятся сами Бэнкс, Марго Робби, Макс Хандельман, Том Экерли, Брайан Анклесс и Дэн Креч. Сценарий доверили Кэти Сильберман.

Книга Роберта Манша с иллюстрациями Михаэла Марченко впервые была опубликована в 1980 году. В ней рассказывается о принцессе, лишившейся всего перед собственной свадьбой из-за нападения дракона. Она надевает на себя бумажный пакет и отправляется на поиски своего состояния и похищенного жениха.
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