Элизабет Бэнкс и Марго Робби поработают вместе над детской сказкой

Элизабет Бэнкс
может стать режиссёром экранизации сказки «Принцесса в бумажном пакете»
(The Paper Bag Princess), права на которую приобрела студия Universal Pictures, уточняет Deadline.
Продюсерами будущей ленты числятся сами Бэнкс, Марго Робби
, Макс Хандельман
, Том Экерли
, Брайан Анклесс
и Дэн Креч
. Сценарий доверили Кэти Сильберман
.
Книга Роберта Манша
с иллюстрациями Михаэла Марченко
впервые была опубликована в 1980 году. В ней рассказывается о принцессе, лишившейся всего перед собственной свадьбой из-за нападения дракона. Она надевает на себя бумажный пакет и отправляется на поиски своего состояния и похищенного жениха.
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