Джордан Пил погрузится в «Сумеречную зону»

Создатель хоррора «Прочь» Джордан Пил
по просьбе потокового сервиса CBS All Access возьмётся за ребут популярной классической антологии Рода Серлинга «Сумеречная зона»
, шедшей на канале CBS с 1959-го по 1964 год.
Согласно THR, шоураннером и сценаристом очередного перезапуска, находящегося на ранних стадиях разработки, выступит Марко Рамирез
(«Сыновья анархии»
), а за производство отвечает CBS Television Studios.
Следует отметить, что сериал был дважды перезапущен – в 80-х и нулевых. Кроме того, существует киноверсия
, созданная в 1983 году при активном участии Стивена Спилберга
. А совсем недавно геймдизайнер Кен Левин
(BioShock
) сообщил, что работает над интерактивным фильмом, основанным на культовом телешоу.
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