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Джордан Пил погрузится в «Сумеречную зону»

4 ноября
2017 год

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4 ноября 2017
Создатель хоррора «Прочь» Джордан Пил по просьбе потокового сервиса CBS All Access возьмётся за ребут популярной классической антологии Рода Серлинга «Сумеречная зона», шедшей на канале CBS с 1959-го по 1964 год.

Джордан Пил погрузится в «Сумеречную зону»

Согласно THR, шоураннером и сценаристом очередного перезапуска, находящегося на ранних стадиях разработки, выступит Марко Рамирез («Сыновья анархии»), а за производство отвечает CBS Television Studios.

Следует отметить, что сериал был дважды перезапущен – в 80-х и нулевых. Кроме того, существует киноверсия, созданная в 1983 году при активном участии Стивена Спилберга. А совсем недавно геймдизайнер Кен Левин (BioShock) сообщил, что работает над интерактивным фильмом, основанным на культовом телешоу.
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