Квентин Тарантино завершил работу над сценарием фильма о банде Чарльза Мэнсона

Квентин Тарантино
завершил работу над сценарием своей девятой картины и теперь ищет студию, поскольку не собирается больше сотрудничать с Miramax / The Weinstein Company и Харви Вайнштейном
, сообщает Deadline.
Фильм, похожий по структуре на «Криминальное чтиво»
, будет посвящён преступной деятельности Чарльза Мэнсона
и его последователей из коммуны «Семья». В одной из новелл зрителям поведают о беременной жене Романа Полански Шэрон Тейт
, зверски убитой бандой Мэнсона. Предполагается, что в образе печально известной актрисы предстанет Марго Робби
.
В актёрском ансамбле также могут оказаться Брэд Питт
, Сэмюэл Л. Джексон
и Леонардо ДиКаприо
. Съёмки пока безымянной ленты, чей бюджет составит около 100 миллионов долларов, начнутся летом будущего года, а в прокат она попадёт в 2019-м.
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