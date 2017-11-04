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Квентин Тарантино завершил работу над сценарием фильма о банде Чарльза Мэнсона

4 ноября
2017 год

Новости кино >>
4 ноября 2017
Квентин Тарантино завершил работу над сценарием своей девятой картины и теперь ищет студию, поскольку не собирается больше сотрудничать с Miramax / The Weinstein Company и Харви Вайнштейном, сообщает Deadline.

Шэрон Тейт и Марго Робби

Фильм, похожий по структуре на «Криминальное чтиво», будет посвящён преступной деятельности Чарльза Мэнсона и его последователей из коммуны «Семья». В одной из новелл зрителям поведают о беременной жене Романа Полански Шэрон Тейт, зверски убитой бандой Мэнсона. Предполагается, что в образе печально известной актрисы предстанет Марго Робби.

В актёрском ансамбле также могут оказаться Брэд Питт, Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ДиКаприо. Съёмки пока безымянной ленты, чей бюджет составит около 100 миллионов долларов, начнутся летом будущего года, а в прокат она попадёт в 2019-м.
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