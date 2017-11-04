Джон Туртурро сыграет Вильгельма Баскервильского в телеадаптации романа Умберто Эко «Имя розы»

Джон Туртурро
и Руперт Эверетт
сыграют в восьмичасовой телевизионной адаптации средневекового детектива Умберто Эко «Имя розы»
.
Согласно THR, за новую адаптацию знаменитого произведения возьмутся немецкая Tele Munchen Group, итальянская 11 Marzo, Palomar и RAI Fiction. Бюджет составит 26 миллионов евро (30 миллионов долларов).
Оригинал, по которому в 1986 году Жан-Жак Анно
поставил фильм с Шоном Коннери
и Кристианом Слэйтером
, повествует о том, как в 14-м веке францисканский монах Вильгельм Баскервильский и его юный спутник Адсон Мелькский в уединённом монастыре в Альпах расследуют серию таинственных убийств. Туртурро предстанет в образе Вильгельма Баскервильского, а Эверетт сыграет инквизитора Бернарда Ги.
Роман для малого экрана адаптировали Найджел Уильямс
, Андреа Порпорати
и Джакомо Баттьято
, который выступит режиссёром сериала. Съёмки стартуют в январе на легендарной студии «Чинечитта» в Риме, а премьера запланирована на начало 2019 года.
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