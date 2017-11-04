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Джон Туртурро сыграет Вильгельма Баскервильского в телеадаптации романа Умберто Эко «Имя розы»

4 ноября
2017 год

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4 ноября 2017
Джон Туртурро и Руперт Эверетт сыграют в восьмичасовой телевизионной адаптации средневекового детектива Умберто Эко «Имя розы».

Джон Туртурро сыграет Вильгельма Баскервильского в телеадаптации романа Умберто Эко «Имя розы»

Согласно THR, за новую адаптацию знаменитого произведения возьмутся немецкая Tele Munchen Group, итальянская 11 Marzo, Palomar и RAI Fiction. Бюджет составит 26 миллионов евро (30 миллионов долларов).

Оригинал, по которому в 1986 году Жан-Жак Анно поставил фильм с Шоном Коннери и Кристианом Слэйтером, повествует о том, как в 14-м веке францисканский монах Вильгельм Баскервильский и его юный спутник Адсон Мелькский в уединённом монастыре в Альпах расследуют серию таинственных убийств. Туртурро предстанет в образе Вильгельма Баскервильского, а Эверетт сыграет инквизитора Бернарда Ги.

Роман для малого экрана адаптировали Найджел Уильямс, Андреа Порпорати и Джакомо Баттьято, который выступит режиссёром сериала. Съёмки стартуют в январе на легендарной студии «Чинечитта» в Риме, а премьера запланирована на начало 2019 года.
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