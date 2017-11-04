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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на европейский «Оскар»

4 ноября
2017 год

Новости кино >>
4 ноября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева претендует на три награды Европейской киноакадемии (European Film Academy), чья юбилейная 30-я церемония награждения победителей состоится в Берлине 9 декабря. Фильм вошёл в пятёрку номинантов в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссёр» и «Лучший европейский сценарий». Об этом сообщается на официальном сайте академии.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на европейский «Оскар»

Вместе с «Нелюбовью» в категории «Лучший европейский фильм» представлены Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу («Убийство священного оленя»), Рубен Эстлунд («Квадрат»), Франсуа Озон («Франц») и Ильдико Энеди («О теле и душе»). В категории «Лучший европейский режиссёр» представлены также Ильдико Энеди, Аки Каурисмяки, Йоргос Лантимос и Рубен Эстлунд. На звание лучшего европейского фильма вместе с лентой Звягинцева претендуют «120 ударов в минуту» Робена Кампилло, «О теле и душе» Ильдико Энеди, «Квадрат» Рубена Эстлунда и «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки.

«На сегодняшний день в Европейской киноакадемии более трёх тысяч членов, которые принимают участие в голосовании и определяют победителей. Быть отобранным из сотни фильмов в пятёрку номинантов – безусловно, большая честь для фильма и для нас, его создателей», – прокомментировал новость продюсер фильма Александр Роднянский.

Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на европейский «Оскар»

«Нелюбовь» произведена компанией «Нон-Стоп Продакшн» совместно с компанией «Фетисов Иллюзион», французской компанией Why Not Productions, бельгийской компанией братьев Дарденн Les Films du Fleuve, немецкой Senator Film и Arte France Cinema. Поддержку в производстве фильма оказали Европейский фонд по поддержке проектов совместного производства «Евримаж», европейские телеканалы ARTE и Canal+, немецкий телевещатель WDR и компания Cine+. Мировая премьера «Нелюбви» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Предыдущая картина Звягинцева «Левиафан» получала четыре номинации на премию Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм. Однако в главной номинации лента уступила фильму Павла Павликовского «Ида».
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120 ударов в минутуИдаКвадратЛевиафанНелюбовьО теле и душеПо ту сторону надеждыУбийство священного оленяФранц

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