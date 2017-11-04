«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на европейский «Оскар»

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
претендует на три награды Европейской киноакадемии
(European Film Academy), чья юбилейная 30-я церемония награждения победителей состоится в Берлине 9 декабря
. Фильм вошёл в пятёрку номинантов в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссёр» и «Лучший европейский сценарий». Об этом сообщается на официальном сайте академии
.
Вместе с «Нелюбовью» в категории «Лучший европейский фильм» представлены Йоргос Лантимос
и Эфтимис Филиппоу
(«Убийство священного оленя»), Рубен Эстлунд
(«Квадрат»), Франсуа Озон
(«Франц»
) и Ильдико Энеди
(«О теле и душе»). В категории «Лучший европейский режиссёр» представлены также Ильдико Энеди, Аки Каурисмяки
, Йоргос Лантимос и Рубен Эстлунд. На звание лучшего европейского фильма вместе с лентой Звягинцева
претендуют «120 ударов в минуту» Робена Кампилло
, «О теле и душе» Ильдико Энеди
, «Квадрат» Рубена Эстлунда
и «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки
.
«На сегодняшний день в Европейской киноакадемии более трёх тысяч членов, которые принимают участие в голосовании и определяют победителей. Быть отобранным из сотни фильмов в пятёрку номинантов – безусловно, большая честь для фильма и для нас, его создателей», –
прокомментировал новость продюсер фильма Александр Роднянский
.
Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
«Нелюбовь» произведена компанией «Нон-Стоп Продакшн» совместно с компанией «Фетисов Иллюзион», французской компанией Why Not Productions, бельгийской компанией братьев Дарденн Les Films du Fleuve, немецкой Senator Film и Arte France Cinema. Поддержку в производстве фильма оказали Европейский фонд по поддержке проектов совместного производства «Евримаж», европейские телеканалы ARTE и Canal+, немецкий телевещатель WDR и компания Cine+. Мировая премьера «Нелюбви» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля
.
Предыдущая картина Звягинцева «Левиафан»
получала четыре номинации на премию Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм. Однако в главной номинации лента уступила фильму Павла Павликовского «Ида»
.
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