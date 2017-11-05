Герои «Холодного сердца» вернутся на большой экран

Перед началом анимационного фильма «Тайна Коко»
, который выходит на российские экраны 23 ноября, будут показывать короткометражку «Олаф и холодное приключение»
, сообщает компания WDSSPR, занимающаяся прокатом ленты.
Олаф – это веселый снеговик, который вместе с северным оленем Свеном пытается помочь своим друзьям Анне и Эльзе, чей рождественский праздник может сорваться, так как жители города собираются отмечать его дома в кругу родных. Они отправляются в путешествие по королевству Эренделл, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.
Герои короткометражки известны зрителям по вышедшему в конце 2013 года мультфильму студии Disney «Холодное сердце»
, ставшему самым кассовым анимационным фильмом в истории. В центре сюжета – две принцессы королевства Эренделл – младшая Анна и старшая Эльза. Будущая королева Эльза, обладая волшебным даром создавать снег, нечаянно наложила заклятье на королевство и обрекла его жителей на вечную зиму, скрывшись в холодных горах. Анна вместе с торговцем льдом Кристофом, снеговиком Олафом и оленем Свеном отправляются на поиски Эльзы для того, чтобы выяснить, как снять заклятье.
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