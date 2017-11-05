Объявлена дата премьеры новой «Американской истории преступлений»

Студия FX Productions назвала дату премьеры второй «Американский истории преступлений»
, рассказывающей об убийстве Джанни Версаче. Как сообщает Deadline
, премьера состоится 17 января.
Авторами проекта стали создатели популярного сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи
, Нина Джейкобсон
и Брэд Симпсон
. Первым в линейке «преступлений» был сериал про О. Джей Симпсона, получивший восемь премий «Эмми».
Роль Джанни Версачи, убитого в 1997 году возле своего дома в Майами социопатом и серийным убийцей Эндрю Кьюнененом, исполнит Эдгар Рамирез
. Убийцу сыграет Даррен Крисс
, в сериале также заняты Пенелопа Крус
и Рики Мартин
.
Исполнительными продюсерами проекта, помимо Мерфи, Джейкобсон и Симпсона, стали Брэд Фэлчак
, Алексис Мартин Вудолл
, Дэн Минахан
и Том Роб Смит
, который также написал и сценарий к сериалу. Режиссером первого эпизода выступил сам Райан Мерфи.
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