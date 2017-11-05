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Объявлена дата премьеры новой «Американской истории преступлений»

5 ноября
2017 год

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5 ноября 2017
Студия FX Productions назвала дату премьеры второй «Американский истории преступлений», рассказывающей об убийстве Джанни Версаче. Как сообщает Deadline, премьера состоится 17 января.

Объявлена дата премьеры новой «Американской истории преступлений»

Авторами проекта стали создатели популярного сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи, Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Первым в линейке «преступлений» был сериал про О. Джей Симпсона, получивший восемь премий «Эмми».

Роль Джанни Версачи, убитого в 1997 году возле своего дома в Майами социопатом и серийным убийцей Эндрю Кьюнененом, исполнит Эдгар Рамирез. Убийцу сыграет Даррен Крисс, в сериале также заняты Пенелопа Крус и Рики Мартин.

Исполнительными продюсерами проекта, помимо Мерфи, Джейкобсон и Симпсона, стали Брэд Фэлчак, Алексис Мартин Вудолл, Дэн Минахан и Том Роб Смит, который также написал и сценарий к сериалу. Режиссером первого эпизода выступил сам Райан Мерфи.
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