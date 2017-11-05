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«Салют-7» и «Викинг» отправляются в Китай

5 ноября
2017 год

Новости кино >>
5 ноября 2017
Российские фильмы «Салют-7» и «Викинг» в скором времени выйдут в довольно широкий китайский прокат.

«Салют-7» и «Викинг» отправляются в Китай

Так, по данным компании СТВ, участвовавшей в производстве космической драмы, «Салют-7» китайские зрители смогут увидеть уже 8 декабря, картина выйдет на 8000 экранов в форматах 2D, 3D и DMAX® (специальный формат, который действует только на территории КНР, размер экранов больше, чем у IMAX).

«Мы очень рады тому, что «Салют-7» выйдет в прокат в КНР. Для нас, как и для всех, это сейчас важное стратегическое направление. Надеюсь, что наш фильм будет тепло встречен зрителем и покажет достойные кассовые результаты», – цитирует СТВ слова продюсера Сергея Сельянова.

Сюжет фильма «Салют-7» основан на реальных событиях, и посвящен спасательной экспедиции на станцию «Салют-7» в 1985 году, которую совершили Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Этот полет до сих пор считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Режиссером картины выступил Клим Шипенко. Продюсеры проекта – Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Бакур Бакурадзе. Главные роли сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. В России картина вышла 12 октября, на данный момент она, согласно данным ЕАИС, получила 688,3 млн рублей.

На территорию КНР, как сообщает The Hollywood reporter, продан и фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли. Он выйдет на 10 000 экранов. «Викинг» выходил в России в конце прошлого года и стал одним из самых кассовых отечественных фильмов, собрав почти 1,5 млрд рублей.
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